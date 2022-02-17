Возле Николаева в поселке Баловное местные жители поругались с директором ООО «Алан-Техно» Ингой Шаповалов — людей возмутило, что фирма-перевозчик снова повысила тарифы на услуги, но автобусы по-прежнему выходят на маршруты с «неисправными люками, дырами в полу, отсутствием печки, грязными чехлами».

Видео инцидента опубликовала в Facebook Анастасия Баукова.

Во время разговора жители поселка сказали директору фирмы, что ом не нравятся такие услуги, на это им посоветовали «страдать».

— Почему вы постоянно подаетесь на тендер? — спросили местные жители. — Это моя работа, — сказала директор «Алан-Техно». — А если вы нам не нравитесь, что делать? — продолжили собравшиеся. — Вам — страдать, — ответила Инга Шаповалова.

Анастасия Баукова при этом указывает, что «повышение цены проезда привело людей в ужас».

— Только 20% населения — работники медицинских учреждений с зарплатой в 4500 гривен, они не в состоянии оплачивать проезд 2000 гривен в месяц. Также отсутствуют проездные билеты или льготы для учащихся в школах, колледжах, институтах в Николаеве, — заявила Анастасия Баукова.

Ранее «Алан-Техно» повысил стоимость проезда из Николаева до Галициново.

Ранее жители Баловного заявили, что автобусы «Алан-Техно» ходят не по графику, а руководство предприятия не идет на диалог.

Напомним, идентичная жалоба приходила в декабре 2020 годак. Тогда жители сетовали на несоотствие цены и качества услуги на проезд.