Из-за увеличения обстрелов боевиков на Донбассе украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициирует безотлагательное внеочередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций и рабочих подгрупп.

Об этом идет речь в обращении украинской делегации.

В результате более 40 обстрелов (по состоянию на 15 часов, — прим.) с применением ствольной артиллерии, минометов и танков повреждены в частности здание детского сада в районе Станицы Луганской, снаряды попали во двор Врубовского лицея. Повреждены жилые здания и объекты инфраструктуры. Получили повреждение трое мирных жителей.

Украинская делегация обратилась к представителю ОБСЕ в ТКГ по поводу безотлагательного созыва внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередного заседания ТКГ.

— Именно для того, чтобы такие провокации не могли стать поводом для эксалации мы предлагали и предлагаем привлечение представителей стран Нормандского формата к участию во всех механизмах, осуществляющих мониторинг и верификацию соблюдения режима прекращения огня. Мы готовы к дальнейшей работе в переговорном формате для прекращения нарушений и возобновления режима тишины, ведь только при установившемся прекращении огня возможно дальнейшее движение по гуманитарным, социальным и политическим вопросам с целью мирного урегулирования конфликта на украинском Донбассе, — сказано в обращении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 11:00 с начала суток 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из них — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на катере направился в зону проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе.