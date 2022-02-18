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Представители Франции, Германии, Албании, Норвегии, Эстонии и Ирландии обратились к президенту РФ Владимиру Путину с призывом не признавать боевиков «ЛНР/ДНР».
Постоянные представители 6-ти стран в ООН отметили, что признание боевиков Россией нарушит международное право, ведь таким образом Кремль официально посягает на территориальную целостность Украины, пишет ZN.ua.
— Мы предупреждаем, что такой шаг приведет к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и непосредственно нарушит дух и букву минских соглашений, — заявил постпред Франции Николя де Ривьер.
Как сообщалось, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил обращение к генсеку Антониу Гутеррешу и всем членам организации, в котором привлек внимание к возможным последствиям из-за решения Госдумы РФ инициировать признание «ДНР» и «ЛНР».
16 февраля, Госдума приняла обращение к Путину о признании боевиков «ДНР» и «ЛНР».
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Представители Франции, Германии, Албании, Норвегии, Эстонии и Ирландии обратились к президенту РФ Владимиру Путину с призывом не признавать боевиков «ЛНР/ДНР».
Постоянные представители 6-ти стран в ООН отметили, что признание боевиков Россией нарушит международное право, ведь таким образом Кремль официально посягает на территориальную целостность Украины, пишет ZN.ua.
— Мы предупреждаем, что такой шаг приведет к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и непосредственно нарушит дух и букву минских соглашений, — заявил постпред Франции Николя де Ривьер.
Как сообщалось, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил обращение к генсеку Антониу Гутеррешу и всем членам организации, в котором привлек внимание к возможным последствиям из-за решения Госдумы РФ инициировать признание «ДНР» и «ЛНР».
16 февраля, Госдума приняла обращение к Путину о признании боевиков «ДНР» и «ЛНР».