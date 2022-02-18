Сенат США подавляющим большинством голосов принял резолюцию в поддержку Украины и осудили военную агрессию России.

Как сообщает Associated Press, принятый документ не имеет силы закона, но официально заявляет о «непреклонной поддержке Соединенными Штатами безопасной, демократической и независимой Украины» и «осуждает наращивание российской военной силы» на границе с Украиной.

Сенатор от штат Огайо Роб Портман сказал, что «Конгресс единый в своей поддержке независимости и суверенитета Украины».

Резолюция призывает президента США Джо Байдена заставить правительство США исчерпать все инструменты, чтобы наложить «значительные расходы» на Россию и «восстановить мир в Европе».

В тексте говорится, что резолюция не должна толковаться как разрешение на применение военной силы против России или на введение вооруженных сил США в Украину.

Напомним, в течение 17 февраля на Донбассе обострилась ситуация. Оккупанты обстреливали жилые районы с мирным населением и устраивали провокации. Украинские бойцы вели оборонительный огонь, но не стреляли по районам с гражданскими жителями. В течение суток 17 февраля оккупационные войска 60 раз нарушали «тишину».

После чего главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что боевики планируют эвакуацию населения на оккупированных территориях, в том числе в Донецке, в связи с возможным обострением.