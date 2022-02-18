Правительство Канады призвало Россию к деэскалации на Донбассе и уважению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на заявление МИД Канады.

— Нам известно сообщение о ненормальной военной активности на Донбассе . Канада осуждает эти неспровоцированные и опасные действия и призывает Россию к деэскалации и уважению суверенитета и территориальной целостности Украины, – говорится в заявлении.

Напомним, в течение 17 февраля на Донбассе обострилась ситуация. Оккупанты обстреливали жилые районы с мирным населением и устраивали провокации. Украинские бойцы вели оборонительный огонь, но не стреляли по районам с гражданскими жителями. В течение суток 17 февраля оккупационные войска 60 раз нарушали «тишину».

После чего главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что боевики планируют эвакуацию населения на оккупированных территориях, в том числе в Донецке, в связи с возможным обострением.