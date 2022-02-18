Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в случае необходимости западные области Украины смогут принять миллионы беженцев.

Об этом городской голова сказал в интервью изданию BBC 18 февраля.

На вопрос, скольких беженцев готов в случае боевых действий принять Львов, он ответил: «Мы координируемся с городскими главами Львовской области и западной Украины. Каждый обновляет протоколы. Во Львове есть комиссия, которая над этим работает. К примеру, у нас во Львове ориентировочно 130 тысяч студентов. Многие из них живут в общежитиях, кто-то снимает жилье. Ресурс (для поселения, – прим.) во Львове большой. Но если посмотреть на ресурс западной Украины, то я бы сказал, что это миллионы людей, которых мы можем принять. Мы понимаем, что это наша обязанность и мы над этим сегодня работаем».

Какие еще ресурсы для вынужденных переселенцев, кроме студенческих общежитий, есть во Львове, пока не указывается.

Андрей Садовый также проинформировал, что на следующей неделе будет конкретное число относительно возможности западных областей принять беженцев.

— На следующей неделе будет встреча с мэрами западной Украины. Я попросил каждого дать свое понимание — минимума и максимума людей, которые они готовы принять, – сказал он во время интервью.

Напомним, в течение 17 февраля на Донбассе обострилась ситуация. Оккупанты обстреливали жилые районы с мирным населением и устраивали провокации. Украинские бойцы вели оборонительный огонь, но не стреляли по районам с гражданскими жителями. В течение суток 17 февраля оккупационные войска 60 раз нарушали «тишину».

После чего главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что боевики планируют эвакуацию населения на оккупированных территориях, в том числе в Донецке, в связи с возможным обострением.