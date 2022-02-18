Украина усиливает свою обороноспособность, чтобы противостоять агрессивной политике РФ, однако не имеет намерений совершать никакие силовые действия в отношении ОРДЛО или Крыма, ведь бережет жизнь своих граждан.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде сказал министр обороны Алексей Резников.

— В очередной раз подчеркиваю: Украина усиливает свою оборону, но у нас нет намерений совершать никакие силовые действия в отношении ОРДЛО или Крыма. Никакие. Мы будем двигаться политико-дипломатическим путем, потому что там наши граждане. Мы не будем подвергать их опасности. Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других мест: люди, не бойтесь! Не Украина ваш враг, а те, кто якобы хочет вас защитить от Украины. Не верьте слухам о каком-то наступлении, — призвал Алексей Резников.

Министр отметил, что в последние дни Украина постоянно сталкивается с провокациями – обстрелами, кибератаками, опасными маневрами авиации, однако главная задача для власти сейчас – не делать того, к чему подталкивает Российская Федерация.

По мнению Алексея Резникова, провокации не прекратятся, поскольку Кремль все равно готовит обоснование для признания ОРДЛО по сценарию, отработанному в Грузии.

Напомним, в течение 17 февраля на Донбассе обострилась ситуация. Оккупанты обстреливали жилые районы с мирным населением и устраивали провокации. Украинские бойцы вели оборонительный огонь, но не стреляли по районам с гражданскими жителями. В течение суток 17 февраля оккупационные войска 60 раз нарушали «тишину».

После чего главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что боевики планируют эвакуацию населения на оккупированных территориях, в том числе в Донецке, в связи с возможным обострением.