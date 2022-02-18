Главный редактор «Цензор.нет» и военный журналист Юрий Бутусов считает, что начав демонстративный вывоз населения ОРДЛО в Россию, Кремль хочет развязать себе руки для военной операции против Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Публицист уверен, что Москва все еще готовит наступление на восточных рубежах Украины, а поэтому перед этим зачищает гражданских.

— Россия хочет иметь свободу действий для продолжения обстрелов и для проведения вполне вероятной локальной наступательной операции на Донбассе. Донбасс был и остаётся главной проблемой всей внешней политики России, и с помощью боевых действий Путин надеется повлиять на украинскую власть и общество, чтобы изолировать нас от Запада и чтобы Украина подписала соглашения о признании оккупации Донбасса. Вероятность локальных ударов по украинской Земле на Донбассе остаётся высокой, — пишет Юрий Бутусов.

Согласно другому предположению Бутусова, новая авантюра у боевиков может быть связана с заготовкой фейков про «украинское наступление».

— Россия проиграла НАТО информационную борьбу за военное вторжение. Кремль теперь намерен противодействовать эффективной кампании НАТО по борьбе с российской агрессией. И Пушилин начал игру по изображению «украинского геноцида» и «украинского наступления». Впрочем, борьба безнадежная, российским СМИ могут поверить в такой ситуации только абсолютные маргиналы. Спасибо нашим союзникам по НАТО, — заключил главный редактор одного из популярнейших новостных сайтов в Украине.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.