Министерства иностранных дел Германии и Франции не видят никаких опасностей, которые бы угрожали мирным жителям ОРДЛО и обосновывали бы планы главарей боевиков, объявивших массовую эвакуацию в Ростовскую область РФ.

Об этом информирует FT.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок солидаризировались в выводе, что сепаратисты из «ДНР» и «ЛНР» начали безосновательный вывоз большего количества гражданских лиц в Россию.

— Мы не видим никаких оснований для этих обвинений (заявлений Пушилина о том, что ВСУ якобы готовит скорое наступление против «ДНР», - прим) и призываем Россию использовать свое влияние на самопровозглашенные республики для поощрения сдержанности и содействия деэскалации, — сказано в их совместной позиции.

Европейские политики опасаются, что Кремль прибегнет к инсценировке какой-то трагедии, дабы заполучить предлог для вторжения.

— Мы обеспокоены тем, что инсценированные инциденты могут быть использованы как предлог для возможной военной эскалации, — пояснили главы МИДов двух стран.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.