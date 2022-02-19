Глава террористической «ЛНР» Леонид Пасечник своим «указом» установил запрет на выезд за пределы так называемой республики мужчин призывного возраста.

Покинуть территорию не смогут граждане в возрасте от 18 до 55 лет.

— Запретить выезд за пределы территории «ЛНР» гражданам мужского пола возрастом от 18 до 55 лет, — сказано в тексте «указа».

Также комиссиям полагается провести мероприятия по первоначальной постановке на воинский учет граждан 2005 года рождения с 1 января по 31 марта, а также граждан старших возрастов не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете в отделах «военного комиссариата», с 1 января по 31 декабря.

Руководителям госорганов, а также предприятий, учреждений и организаций (независимо от их форм собственности) предписано обеспечить выполнение мероприятий, связанной с подготовкой и проведением первоначальной постановки граждан на воинский учет.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.