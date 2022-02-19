В Николаевской области глава Баштанской ОТГ Александр Береговой не знает, кто принял решение обклеить портретами народного депутата Игоря Негулевского и символикой партии «Слуга народа» два старых автобуса, которые купили для перевозок жителей громады.

Об этом говорится в сюжете Суспільного.

— Я в понедельник только из больничного вышел. 10 дней лечился. Не могу ответить на 100% на этот вопрос. Не готов вам сказать, нужно изучить этот вопрос, — признался Александр Береговой.

Депутат областного совета от партии «Слуга Народа» Виталий Гомерский предположил, что нардеп заключил договор на внешнюю рекламу.

— В дальнейшем будет оплачивать. Как за билборды, наверное, — сказал Виталий Гомерский.

Согласно документам, опубликованным в системе публичных закупок ProZorro (тендер №1 и тендер №2), автобусы Баштанский горсовет купил по 945 тысяч гривен за каждый у ООО «Цифрон», зарегистрированном во Львове.

В договорах указано, что автобусы приобретались за деньги госбюджета и местной громады. На автобусы была направлена субвенция из государственного бюджета на социальное и экономическое развитие в размере 1,5 миллиона гривен. Ее распределили по 750 тысяч на автобус. Еще по 195 на каждое транспортное средство дали из бюджета Баштанской громады.

Обклейка автобусов вызвала преимущественно негативную реакцию среди жителей округа, по которому был избран Игорь Негулевский, о чем свидетельствуют десятки комментариев.