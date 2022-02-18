«Слуга народа» Игорь Негулевский

Нардеп Игорь Негулевский считает, что имеет право обклеить своими портретами автобусы, купленные за деньги госбюджета и Баштанской громады, поскольку якобы является способом связи народа с государством.

Однако оправдания «слуги народа» вызвали преимущественно негативную реакцию среди жителей округа, по которому он был избран, о чем свидетельствуют десятки комментариев, оставленных под его постом в Facebook.

Игорь Негулевский обратился к своим избирателям и заявил, что он их «связь с государством».

«Большинство из вас избрало меня народным депутатом Верховной Рады. Кто-то голосовал за меня, потому что я член партии «Слуга Народа», кто-то — потому что знает меня лично, другие по обеим причинам. Факт в том, что теперь я представляю ваши интересы в Парламенте, то есть я — ваша связь с государством. Как и сотни других депутатов. За это доверие я благодарю вас всякий раз, когда удается что-то сделать для округа», — написал Игорь Негулевский.

Нардеп добавил, что он привлек соцэконом субвенцию на старые автобусы, а обклеили их его портретами, потому что люди «должны об этом знать». Игорь Негулевский отметил, что таким образом «хотел оправдать доверие».

«Социально-экономическая субвенция — это безусловно ваши средства. Это ваши налоги, отправляемые в общий «котел». Затем с него деньги распределяются на нужды сотен громад. Благодаря тому, что вы — жители округа, в данном случае Баштанки, рассказываете мне о своих нуждах, а я, имея мандат депутата, рассказываю о ваших проблемах на Комитете, в Министерствах, в Кабмине и еще тысячам чиновников. Благодаря всему этому звену деньги доходят до округа в виде субвенции, которую тратят на ваши нужды. В этом случае я привлек средства к ТГ, которая уже сама приобрела необходимые ей автобусы. Почему мы говорим об этом? Почему народные избранники рассказывают о своих результатах? Потому что вы должны об этом знать. Это мой отчет вам, и он сделан в таком виде. Я хочу, чтобы вы поняли, что вы не зря отдали за меня голос. Я хочу, чтобы вы не пожалели о своем выборе. Я хочу оправдать ваше доверие. Поэтому призываю вас — говорите о своих проблемах. Я буду продолжать выбивать для решения этих проблем средства, и мы продолжим улучшать жизнь в наших общинах. Только вместе и только с позитивом. Работаем!», — написал он.

Слова нардепа вызвали возмущение у многих жителей области и конкретно округа № 130, по которому он и был избран.

«Гадкий ЦИНИЗМ. Все хорошо! Так должно быть... Но почему на автобусе ваша тележка «ЗЭ» с вашей персональной фоткой? Но почему там не фото какого-нибудь солдата, героя или нескольких парней? Которые защищают нас всех. Мерзнут в окопах, плохо спят, потому что им не до сна от выстрелов и разрыва наяву. А вы стабильно спите, едите, отдыхаете и так далее. Но выдаете свои действия как подвиги! Ваш цинизм и самопиар противен!», — написал Анатолий Котельников. «Господин Игорь, по-моему, Вас не выбирали быть «звеном» между народом и властью. Вы получили мандат доверия как человек, который видел проблемы и обещал их решать еще до того, как люди начнут просить их решение. Вы слуга своих избирателей, а не посредник или «решала». В общем, у меня такой вопрос: когда в стране, которая четвертое десятилетие как отказалась от совдепии, перестанут появляться в общественных местах портреты «спасительной нации» и членов Политбюро? Может, пора уже строить Европу, а не СССР?! PS. Почему депутаты, когда помогают построить туалеты, не вешают свои портреты?», — отметил Руслан Костинский. «О, барин нарисовался! Интересно, если он утверждает, что он является «звеном» между народом и властью, то мы можем смело заявить, что он является «слабым звеном»!», — добавила Алла Балдук. «Спасибо налогоплательщикам, это за их счет куплено, не помните откуда деньги берутся? Не свое еб..ло туда клейте, а лица граждан!!!», — пишет пользователь «Максимус Меридий».

Также люди ответили на призыв нардепа «говорить о своих проблемах», отметив, что тот практически не появляется на своем округе. Некоторые пишут, что сожалеют о том, что когда-то проголосовали за него.

«Извините, а где Вам можно «рассказать» о наших проблемах??? Вы после выборов пропали... Хотя в день выборов заезжали на каждый избирательный округ», — написала Ева Горпинич. «Извините, а я сожалею что в свое время отдала за вас свой голос. Выполнение обещанного, я не заметила, а вот ваши портреты вижу кругом», — отметила Светлана Сокол. «Бью челобитную вам, «выбивала» вы наш... А, вы, простите, когда последний раз были в комитетах, в городе Новый Буг??? Я как избиратель искала вашу приемную, чтобы, как Зеленский Путину, просто ’’посмотреть в глаза’’. Как так можно лгать населению? Я была на встрече с вами, я ждала работы от вас, а вы, как Зульфия, которая даже счетчик не показывает. Кроме мата, я в Раде, тоже вас не видела», — отметила Ирена Носкова. «Если бы мы знали, что вы ЧЛЕН, да еще и между звеньями, то не то что за вас не голосовали, а забросали бы вас помидорами, это в лучшем случае. Вы за наши средства решили еще себе рекламу делать, рожа на весь автобус, билбордах и т.д , нафига нам нужен такой ЧЛЕН, который ничего не делает только себя пиарит, да еще за наш счет?», — отметила Анна Гончар.

Кто-то из избирателей все же решил обратиться к нему со своими проблемами в комментариях.

«Здравствуйте. Я обращаюсь к Вам от жителей села Привольное с кричащей просьбой о ремонте дороги Привольное-Баштанка», — написала Алла Гуляева. «То всё напрасно, нам нужно билборды установить с его портретом вдоль дороги Привольное-Баштанка, вот тогда его величество может и подумает... и то не факт», — ответила ей Светлана Позняк. «Да его харя и на автобус не влезла. Люди его в Новом Буге не видели, а вы хотите, чтобы он в Привольное приехал», — добавила Владислава Мирошниченко.

Ранее стало известно, что Баштанский горсовет купил почти за 1,9 миллиона гривен два старых автобуса для перевозок жителей громады и обклеил их портретами народного депутата Игоря Негулевского и символикой партии «Слуга народа».

Также на днях Игорь Негулевский, представляющий Николаевщину в Верховной Раде, написал пост с оскорблениями в адрес первого заместителя главы облсовета, представителя «ОПЗЖ» Владимира Фроленко.

В конце прошлого года в Новобугской гимназии разгорелся скандал вокруг вручения школьного автобуса — коллектив учреждения в соцсетях поблагодарил за содействие депутата облсовета от «ОПЗЖ» Олега Козлова, после чего получил упреки от нардепа, «слуги народа» Игоря Негулевского.

А осенью он отличился, случайно заматерившись, выступая у трибуны Верховной Рады. Перед выступлением Игорь Негулевский нечаянно высказался нецензурной бранью, сказав «бл*ть ё**на», поле чего начал свою речь со слов «уважаемые коллеги».

Недавно жители поселка Березнеговатое, который входит в округ нардепа Игоря Негулевского, рассказали, что думают о народном избраннике и каких действий от него ожидают.

Отметим, что в 2020 году ООО «София-Гранит», бенефициаром которой является народный депутат от «Слуги народа» Игорь Негулевский, получила 80,1 миллиона гривен за выполненные подряды из бюджетов разных уровней.

Также сообщалось, что весной 2021 года водители десятков большегрузных автомобилей заблокировали трассу «Николаев-Благовещенское (Ульяновка)» в районе села Гурьевка. Они обвинили Игоря Негулевского в «крышевании» весовых комплексов. по словам протестовавших перевозчиков, Игорю Негулевскому «отданы» как минимум три управления «Укртрансбезопасности» — Одесское, Николаевское и Херсонское. Они заявили, что нардеп назначил во все три управления в качестве руководителей «своих» людей.

После этого он обратился к министру МВД Арсену Авакову и главе СБУ Ивану Баканову с просьбой разобраться в ситуации вокруг блокировании грузовиками трассы Н-24 в районе села Гурьевка.

Кроме того, весной экс-президент Грузии, глава Одесской облгосадминистрации 2015-2016 годов Михеил Саакашвили обвинил народного депутата от «Слуги народа» Игоря Негулевского в том, что он якобы наживается на взятках в сфере сертификации моряков.

А в мае прошлого года народные депутаты от партии «Слуга народа» Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который готовился к рассмотрению парламентом во втором чтении.

Спустя несколько дней Игорь Негулевский заявил, что его заявление относительно «Нибулона» было перекручено и неправильно понято, но при этом он извинился перед генеральным директором компании Алексеем Вадатурским.

Также сообщалось, что Игорь Негулевский в течение 2021 года взял порядка 240 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в Киеве. Кроме того, он возглавил список нардепов-должников по количеству исполнительных производств за админнарушения.