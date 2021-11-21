Жители поселка Березнеговатое, который входит в округ нардепа Игоря Негулевского, рассказали, что думают о народном избраннике и каких действий от него ожидают.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

Некоторые люди оценили его работу положительно:

— Исполняют обязанности, все нормально. — Я не интересуюсь политическими делами, но смотрю, что в районе порядки уже наводятся. Дороги немного ремонтируются. — Знаю, читала, но не сталкивалась непосредственно с какими-то проблемами, чтобы обращаться к нему. Считаю, что все-таки что-то вносит для Берзнеговатщины, раз он депутат, за него люди голосовали, надеялись, что что-то будет. Главное, чтобы были дороги к каждому селу.

Игорь Негулевский

Однако большинство березнеговатцев Игоря Негулевского в поселке не видели и о его работе не знают:

— Очень плохо, я не видел его здесь месяцами. Не будем уже его выбирать, пролетает — Я так понимаю, что он не отсюда, поэтому здесь и не появляется. Мы его вообще не знаем, не видели. — Я бы не сказала, что уделяет внимание он Березнеговатщине. Дороги так и не отремонтированы, маршрутки на Баштанку нет. Мне, пенсионерке, очень тяжело нанимать машину, если нужно за справкой или к другому врачу. Я считаю, что он не выполняет свои функции как депутат. — Лично я о нем наслышана не очень. Из прессы читали, что он не очень хороший депутат. Позитива от него никакого. — Я его не видел ни разу. — Господина Негулевского я еще не видела лично. Слышала, что он был Березнеговатском районе. Никто не интересуется, как мы живем, чем мы дышим, возник вопрос такой и к господину Негулевскому.

Часть людей высказали и свои пожелания к дальнейшей деятельности депутата. В частности, просят чаще приезжать и отчитываться хотя бы раз в квартал. Также жители попросили способствовать обустройству детских площадок и появлению новых рабочих мест.

Напомним, в 2020 году ООО «София-Гранит», бенефициаром которой является народный депутат от «Слуги народа» Игорь Негулевский, получила 80,1 миллиона гривен за выполненные подряды из бюджетов разных уровней.

Также сообщалось, что весной водители десятков большегрузных автомобилей заблокировали трассу «Николаев-Благовещенское (Ульяновка)» в районе села Гурьевка. Они обвинили Игоря Негулевского в «крышевании» весовых комплексов. по словам протестовавших перевозчиков, Игорю Негулевскому «отданы» как минимум три управления «Укртрансбезопасности» — Одесское, Николаевское и Херсонское. Они заявили, что нардеп назначил во все три управления в качестве руководителей «своих» людей.

После этого он обратился к министру МВД Арсену Авакову и главе СБУ Ивану Баканову с просьбой разобраться в ситуации вокруг блокировании грузовиками трассы Н-24 в районе села Гурьевка.

Также весной экс-президент Грузии, глава Одесской облгосадминистрации 2015-2016 годов Михеил Саакашвили обвинил народного депутата от «Слуги народа» Игоря Негулевского в том, что он якобы наживается на взятках в сфере сертификации моряков.