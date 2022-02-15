«Слуга народа» Игорь Негулевский, представляющий Николаевщину в Верховной Раде, написал пост с оскорблениями в адрес первого заместителя главы облсовета, представителя «ОПЗЖ» Владимира Фроленко.

Причиной оскорбительных высказываний, которые нардеп опубликовал в соцсетях, стало то, что Владимир Фроленко на сегодняшней сессии облсовета не проголосовал за региональную программу территориальной обороны.

Игорь Негулевский назвал Владимира Фроленко и других представителей партии «Оппозиционная платформа — За життя» «путинкими ублюдками», «кодлом», «пророссийской нечистью» и «врагами Украины».

— Путинские ублюдки снова показывают свои лица! Сегодня в Николаевской области один «большой оппозиционер» отказался голосовать за выделение средств на территориальную оборону, манипулируя онкобольными детьми. Еще нужны какие-то доказательства, что «ОПЗЖ», господин Фроленко — это путинское кодло и враги для Украины?! Еще нужны какие-то доказательства для вас, украинцы, чтобы вы поняли, что эта пророссийская нечисть никогда не станет в вашу защиту, потому что все, чего в этой жизни желает — господство своего царя?! Думайте! — написал Игорь Негулевский.

Нардеп сопроводил посты фотографией, на которой прифотошопил Владимира Фроленко к президенту РФ Владимиру Путину. Для этого он взял фотографию Владимира Путина с известным борцом UFC Конором Макгрегором, где заменил лицо последнего лицом замглавы облсовета.

Игорь Негулевский также активно репостит свою публикацию в различные группы и сообщества в Facebook.

Отметим, что нардеп избран по одномандатному округу № 130 с центром в Баштанке. Владимир Фроленко также баллотировался в Верховную Раду по данному округу, однако «слуга народа» его обошел. А территория округа, по которому представитель «ОПЗЖ» избрался в облсовет, также входит в «вотчину» народного депутата.

Как сообщалось, перед сессией облсовета Владимир Фроленко внес вопрос о выделении от 2 миллионов гривен на помощь онкобольным детям. Уже на заседании глава фракции «ОПЗЖ» Андрей Фатьянов предложил рассмотреть этот вопрос первым, перед принятием программы теробороны. Когда предложение не набрало достаточного количества голосов, депутаты не смогли с первой попытки утвердить повестку дня. А во время голосования за программу теробороны часть фракции «ОПЗЖ» не дала голосов «за».

Напомним, что в конце прошлого года в Новобугской гимназии разгорелся скандал вокруг вручения школьного автобуса — коллектив учреждения в соцсетях поблагодарил за содействие депутата облсовета от «ОПЗЖ» Олега Козлова, после чего получил упреки от нардепа, «слуги народа» Игоря Негулевского.

А осенью он отличился, случайно заматерившись, выступая у трибуны Верховной Рады. Перед выступлением Игорь Негулевский нечаянно высказался нецензурной бранью, сказав «бл*ть ё**на», поле чего начал свою речь со слов «уважаемые коллеги».

Недавно жители поселка Березнеговатое, который входит в округ нардепа Игоря Негулевского, рассказали, что думают о народном избраннике и каких действий от него ожидают.

Отметим, что в 2020 году ООО «София-Гранит», бенефициаром которой является народный депутат от «Слуги народа» Игорь Негулевский, получила 80,1 миллиона гривен за выполненные подряды из бюджетов разных уровней.

Также сообщалось, что весной 2021 года водители десятков большегрузных автомобилей заблокировали трассу «Николаев-Благовещенское (Ульяновка)» в районе села Гурьевка. Они обвинили Игоря Негулевского в «крышевании» весовых комплексов. по словам протестовавших перевозчиков, Игорю Негулевскому «отданы» как минимум три управления «Укртрансбезопасности» — Одесское, Николаевское и Херсонское. Они заявили, что нардеп назначил во все три управления в качестве руководителей «своих» людей.

После этого он обратился к министру МВД Арсену Авакову и главе СБУ Ивану Баканову с просьбой разобраться в ситуации вокруг блокировании грузовиками трассы Н-24 в районе села Гурьевка.

Кроме того, весной экс-президент Грузии, глава Одесской облгосадминистрации 2015-2016 годов Михеил Саакашвили обвинил народного депутата от «Слуги народа» Игоря Негулевского в том, что он якобы наживается на взятках в сфере сертификации моряков.

А в мае прошлого года народные депутаты от партии «Слуга народа» Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который готовился к рассмотрению парламентом во втором чтении.

Спустя несколько дней Игорь Негулевский заявил, что его заявление относительно «Нибулона» было перекручено и неправильно понято, но при этом он извинился перед генеральным директором компании Алексеем Вадатурским.

Также сообщалось, что Игорь Негулевский в течение 2021 года взял порядка 240 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в Киеве. Кроме того, он возглавил список нардепов-должников по количеству исполнительных производств за админнарушения.