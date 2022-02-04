Народный депутат Украины от партии «Слуга народа», представляющий 130 округ Николаевщины, Игорь Негулевский в течение 2021 года взял порядка 240 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в Киеве.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины».

Игорь Негулевский оказался одним из тех 65 народных депутатов фракции «Слуга народа», которые в течение прошлого года получали из госбюджета компенсации за съем жилья в столице — около 20 тысяч гривен ежемесячно. Всего такой возможностью воспользовались 90 народных депутатов Украины.

Компенсацию из госбюджета также получили: народный депутат Остап Шипайло, который задекларировал в прошлом году 22 миллиона гривен; Александр Трухин, который задекларировал 20 миллионов гривен, а также Степан Чернявский, Павел Павлиш, Дмитрий Соломчук, Константин Касай, Евгений Пивоваров, Артем Кунаев, Александр Салийчук, Игорь Фрис и Максим Ткаченко, которые задекларировали от 8 до 11 миллионов гривен денежных активов.

В списке самых богатых депутатов, которые воспользовались бюджетными средствами: внефракционные Олег Воронько (задекларировал 129 миллионов гривен), Евгений Яковенко (54 миллиона гривен) и Муса Магомедов (39 миллионов гривен). В ТОП-10 самых богатых арендаторов жилья вошли внефракционный Сергей Магера (25 миллионов гривен), член группы «За будущее» Анатолий Урбанский (19 миллионов гривен), представитель ОПЗЖ Александр Пономарев (19 миллионов гривен) и член фракции «Родина » Олег Мейдич (14 миллионов гривен).

— 70% депутатов, арендующих жилье за средства налогоплательщиков, имеют достаточно финансовых возможностей, чтобы самостоятельно снимать жилье. Размер депутатской зарплаты позволяет покрыть расходы по аренде квартиры в Киеве. Однако, несмотря на наличие возможностей, депутаты продолжают получать компенсацию из бюджета, воспринимаемую как своеобразный депутатский бонус, – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, народный депутат от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский случайно заматерился, выступая у трибуны Верховной Рады. Перед выступлением Игорь Негулевский нечаянно высказался нецензурной бранью, сказав «бл*ть ё**на», поле чего начал свою речь со слов «уважаемые коллеги».

Недавно жители поселка Березнеговатое, который входит в округ нардепа Игоря Негулевского, рассказали, что думают о народном избраннике и каких действий от него ожидают.

Отметим, что в 2020 году ООО «София-Гранит», бенефициаром которой является народный депутат от «Слуги народа» Игорь Негулевский, получила 80,1 миллиона гривен за выполненные подряды из бюджетов разных уровней.

Также сообщалось, что весной водители десятков большегрузных автомобилей заблокировали трассу «Николаев-Благовещенское (Ульяновка)» в районе села Гурьевка. Они обвинили Игоря Негулевского в «крышевании» весовых комплексов. по словам протестовавших перевозчиков, Игорю Негулевскому «отданы» как минимум три управления «Укртрансбезопасности» — Одесское, Николаевское и Херсонское. Они заявили, что нардеп назначил во все три управления в качестве руководителей «своих» людей.

После этого он обратился к министру МВД Арсену Авакову и главе СБУ Ивану Баканову с просьбой разобраться в ситуации вокруг блокировании грузовиками трассы Н-24 в районе села Гурьевка.

Кроме того, весной экс-президент Грузии, глава Одесской облгосадминистрации 2015-2016 годов Михеил Саакашвили обвинил народного депутата от «Слуги народа» Игоря Негулевского в том, что он якобы наживается на взятках в сфере сертификации моряков.

А в мае прошлого года народные депутаты от партии «Слуга народа» Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который готовился к рассмотрению парламентом во втором чтении.

Спустя несколько дней Игорь Негулевский заявил, что его заявление относительно «Нибулона» было перекручено и неправильно понято, но при этом он извинился перед генеральным директором компании Алексеем Вадатурским.



Также сообщалось, что в Новобугской гимназии разгорелся скандал вокруг вручения школьного автобуса — коллектив учреждения в соцсетях поблагодарил за содействие депутата облсовета от «ОПЗЖ» Олега Козлова, после чего получил упреки от нардепа, «слуги народа» Игоря Негулевского.