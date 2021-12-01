Народный депутат от «Слуги народа» Игорь Негулевский

В Новобугской гимназии разгорелся скандал вокруг вручения школьного автобуса — коллектив учреждения в соцсетях поблагодарил за содействие депутата облсовета от «ОПЗЖ» Олега Козлова, после чего получил упреки от нардепа, «слуги народа» Игоря Негулевского.

29 ноября на Facebook-странице гимназии появился пост с благодарностью за новый школьный автобус, в том числе адресованный депутату Николаевского облсовета от «ОПЗЖ» по данному округу Олегу Козлову. Спустя несколько часов его фамилия исчезла из поста, о чем свидетельствует история правок.

Как оказалось, причиной тому стало возмущение народного депутата по округу от «Слуги народа» Игоря Негулевского, в округ которого тоже входит Новый Буг. Журналистам также сообщили, что недовольство нардепа привело и к определенным кадровым выводам, вследствие которых была снята с должности исполняющая обязанности директора гимназии Елена Канивец.

Автобус стоимостью 2 миллиона гривен, который представитель «ОПЗЖ» Олег Козлов и мэр Нового Буга Максим Лагодиенко, избранный от «Слуги народа», позавчера вручили гимназии, был приобретен за средства областного и местного бюджетов на условиях софинансирования 50/50.

В комментарии корреспонденту НикВести Олег Козлов, чья фамилия была удалена из поста, отметил, что передали два автобуса. Кроме гимназии, вручили транспорт и шкое № 7, который приобрели еще год назад. Однако все это время он простаивал из-за необходимости внести технические правки в решение облсовета, на которых депутат и настоял. Также он лоббировал выделение денег на автобус для гимназии.

Слева — Олег Козлов, Максим Лагодиенко

Вручение автобусов Вручение автобусов

По информации источника НикВести данной ситуации предшествовало разбирательство внутри Николаевской областной организации партии «Слуга народа», в ходе которого нардеп Игорь Негулевский со скандалом выяснял, почему «слуги народа» отсутствуют на всех торжественных мероприятиях, открытиях и вручениях, и почему их туда не приглашает партийная организация.

— Нужно меньше заниматься политикой, не смотреть на партийную принадлежность, а больше уделять времени работе на своих округах. Для чего-то же люди выбрали меня. Для того, чтобы я отстаивал интересы людей, а не просто числился на протяжении пяти лет депутатом, ничего не делая. У меня со всеми открытые и нормальные отношения, я никогда не смотрел на партии, мне просто говорить и общаться с людьми, — сказал Олег Козлов.

Он считает, что поведение Игоря Негулевского обусловлено партийной принадлежностью и не красит его как нардепа.

— В данном моменте включился партийно-политический фактор, к которому я никогда не был привязан в плане депутатской работы. Выборы закончились — партии закончились. Я слышал, что это произошло по инициативе народного депутата Игоря Негулевского. Нетрудно догадаться, почему так. Он абсолютно не имеет никакого отношения. Народный депутат должен заниматься законодательной деятельностью и другой работой, связанной с государственным бюджетом, госуправлением, но точно к облсовету народный депутат ни при чем. Думаю, такое поведение не красит его как нардепа. И вообще никого не красит. Потому что есть работа, и все ветви власти должны работать в одном направлении — помогать громадам, школам, больницам, заниматься решением социально-экономических вопросов. Здесь все должны объединяться вне зависимости от партийной принадлежности: депутаты громад, областного совета, Верховной Рады, — сказал он.

Также депутат рассказал о смене руководства гимназии — Елену Канивец, которая исполняла обязанности директора, заменили учителем иностранных языков.

— До этого многолетний руководитель гимназии ушел на пенсию. Исполнять обязанности директора стала завуч, которая хорошо знает работу гимназии. Вскоре после этого скандала был изменен руководитель и назначен и.о. — преподаватель иностранных языков. Почему это произошло таким странным образом и так быстро — ничего не приходит в голову, кроме вчерашнего скандала, — отметил Олег Козлов.

В свою очередь, в управлении образования Новобугской громады отрицают, что назначение новой исполняющей обязанности как-либо связано с конфликтами вокруг вручения автобуса.

Начальник управления Сергей Сотсков в комментарии корреспонденту НикВести сказал, что многолетний директор гимназии, которая долгое время находилась на больничном, уволилась. Именно в связи с этим фактом, по его словам, возникла необходимость в новом назначении исполняющего обязанности.

— Это связано просто с производственной необходимостью. Руководитель учреждения уволился и все. Это просто новое назначение временно исполняющего, — сказал он.

Сергей Сотсков отметил, что Елена Канивец исполняла обязанности директора как его заместитель во время больничного.

— При отсутствии руководителя обязанности, как правило, исполняет заместитель по учебно-воспитательной работе. Они их исполняла, пока предыдущий руководитель был в составе. А теперь назначен новый человек. здесь ничего такого нет. Вы должны понимать, есть учреждение, пока его руководитель на больничном, на это место нельзя никого брать. А когда она уволилась, не может все время заместитель исполнять обязанности, это же целая штатная единица. Назначен новый человек на эту должность — временно исполняющим обязанности. Согласно законодательству, со временем уже будет объявлен конкурс на должность директора, — резюмировал Сергей Сотсков.

Напомним, сегодня Игорь Негулевский случайно заматерился, выступая у трибуны Верховной Рады. Перед выступлением Игорь Негулевский нечаянно высказался нецензурной бранью, сказав «бл*ть ё**на», поле чего начал свою речь со слов «уважаемые коллеги».

Недавно жители поселка Березнеговатое, который входит в округ нардепа Игоря Негулевского, рассказали, что думают о народном избраннике и каких действий от него ожидают.

Отметим, что в 2020 году ООО «София-Гранит», бенефициаром которой является народный депутат от «Слуги народа» Игорь Негулевский, получила 80,1 миллиона гривен за выполненные подряды из бюджетов разных уровней.

Также сообщалось, что весной водители десятков большегрузных автомобилей заблокировали трассу «Николаев-Благовещенское (Ульяновка)» в районе села Гурьевка. Они обвинили Игоря Негулевского в «крышевании» весовых комплексов. по словам протестовавших перевозчиков, Игорю Негулевскому «отданы» как минимум три управления «Укртрансбезопасности» — Одесское, Николаевское и Херсонское. Они заявили, что нардеп назначил во все три управления в качестве руководителей «своих» людей.

После этого он обратился к министру МВД Арсену Авакову и главе СБУ Ивану Баканову с просьбой разобраться в ситуации вокруг блокировании грузовиками трассы Н-24 в районе села Гурьевка.

Кроме того, весной экс-президент Грузии, глава Одесской облгосадминистрации 2015-2016 годов Михеил Саакашвили обвинил народного депутата от «Слуги народа» Игоря Негулевского в том, что он якобы наживается на взятках в сфере сертификации моряков.

А в мае прошлого года народные депутаты от партии «Слуга народа» Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который готовился к рассмотрению парламентом во втором чтении.

Спустя несколько дней Игорь Негулевский заявил, что его заявление относительно «Нибулона» было перекручено и неправильно понято, но при этом он извинился перед генеральным директором компании Алексеем Вадатурским.