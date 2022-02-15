Народный депутат из Николаева Игорь Негулевский стал первым в перечне депутатов Верховной Рады с исполнительными производствами.

Об этом свидетельствуют результаты расследования аналитической системы YouControl.

Исполнительное производство (ИП) — завершающая стадия судебного производства. Сторонами исполнительного производства являются взыскатель и должник. Должник может выполнить решение суда добровольно, в противном случае государственный или частный исполнитель взыскает задолженность принудительно.

В YouControl напомнили, что в связи с оккупацией части украинских территорий Верховная Рада на сегодняшний день представлена не 450, а 423 народными депутатами. С помощью Автоматизированной системы исполнительного производства Минюста аналитики выяснили, что в отношении 180 депутатов были открыты исполнительные производства — это практически каждый второй народный избранник.

Более того, у части должников было больше одного ИП — таким образом 180 депутатам-должникам удалось собрать 530 исполнительных производств суммарно. В среднем это почти по 3 на каждого.

— Абсолютным рекордсменом по количеству ИП стал депутат от фракции «Слуга народа» Игорь Негулевский. На его счету 28 ИП, — гласит публикация YouControl.

На втором месте оказался Владимир Тимофийчук, который собрал 19 ИП. После него следует внефракционный депутат-мажоритарщик из Донецкой области Евгений Яковенко, 16 ИП. На четвертом месте — Алексей Ковалев от «Слуги народа» с 10 ИП. Пятерку антирейтинга замыкает Илья Кива от фракции «ОПЗЖ» — у него насчитали 9 ИП.

Наиболее распространенной причиной исполнительного производства среди депутатского корпуса называют взыскание средств в пользу государства за разные административные правонарушения. Чаще всего это штрафы за нарушение правил дорожного движения, взыскание алиментов, расходов исполнительного сбора и производства, конфискации имущества изъятого таможенными органами.

Количество исполнительных производств на одного депутата аналитики оценивают так:

«ОПЗЖ» — 0,64 ИП;

«Европейская Солидарность» — 0,85 ИП;

«За майбутнє» и «Довіра» — 1 ИП;

«Голос» — 1,2 ИП;

«Батькивщина» — 1,24 ИП.

— Еще больше ИП на одного депутата в крупнейшей в истории Украины фракции, которая самостоятельно формирует коалицию – «Слуга народа» (1,38). У них на одного депутата приходится около полутора ИП. Однако наибольшим количеством производств могут похвастаться внефракционные (2,04) народные депутаты. Эти 25 избранников, не присоединившихся ни к одной из фракций или групп, имеют, в среднем, по два производства на каждого, — добавили авторы расследования.

Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа», представляющий 130 округ Николаевщины, Игорь Негулевский в течение 2021 года взял порядка 240 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в Киеве.