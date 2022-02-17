Баштанский горсовет купил почти за 1,9 миллиона гривен два старых автобуса для перевозок жителей громады и обклеил их портретами народного депутата Игоря Негулевского и символикой партии «Слуга народа».

Фотографии автобусов опубликовал Владимир Яник в Facebook-сообществе «Баштанка сьогодні».

«Дно пробито... За что пиарят депутата?

1. Приобретение было на средства налогоплательщиков.

2. Автобусы сомнительного качества (бывшие в эксплуатации).

3. Сколько было украдено на их приобретении???

4. Как они смогут доехать до отдаленных уголков нашей громады?

За год правления этой «молодой команды», все сделали свои выводы», — написал он.

Согласно документам, опубликованным в системе публичных закупок ProZorro (тендер №1 и тендер №2), автобусы Баштанский горсовет купил по 945 тысяч гривен за каждый у ООО «Цифрон», зарегистрированном во Львове.

В договорах указано, что автобусы приобретались за деньги госбюджета и местной громады. На автобусы была направлена субвенция из государственного бюджета на социальное и экономическое развитие в размере 1,5 миллиона гривен. Ее распределили по 750 тысяч на автобус. Еще по 195 на каждое транспортное средство дали из бюджета Баштанской громады.

Отметим, что соцэконом субвенция была направлена в октябре прошлого года. Согласно распоряжению Кабмина, ее должны были распределить на три автобуса, а не два.

Распределение соцэконом субвенции согласно распоряжению Кабмина № 1337-р от 28.10.2021

Более того, согласно тендерной документации, которую предоставило ООО «Цифрон», автобусы были выпущены в 2013 году, то есть почти 10 лет назад, а их пробег составляет 131 и 135 тысяч километров. При этом второй участник предложил автобусы вообще 2006 года выпуска с пробегом более 600 тысяч километров.

На фотографиях, которые опубликовали баштанцы, видно, что сбоку на автобусы приклеили портрет Игоря Негулевского и надпись «Слуга народа» выполненную в партийном стиле, хотя деньги на них давала не партия или лично нардеп. Также сбоку и спереди на автобусах написали: «Приобретено по инициативе народного депутата И.Негулевского».

Напомним, на днях Игорь Негулевский, представляющий Николаевщину в Верховной Раде, написал пост с оскорблениями в адрес первого заместителя главы облсовета, представителя «ОПЗЖ» Владимира Фроленко.

В конце прошлого года в Новобугской гимназии разгорелся скандал вокруг вручения школьного автобуса — коллектив учреждения в соцсетях поблагодарил за содействие депутата облсовета от «ОПЗЖ» Олега Козлова, после чего получил упреки от нардепа, «слуги народа» Игоря Негулевского.

А осенью он отличился, случайно заматерившись, выступая у трибуны Верховной Рады. Перед выступлением Игорь Негулевский нечаянно высказался нецензурной бранью, сказав «бл*ть ё**на», поле чего начал свою речь со слов «уважаемые коллеги».

Недавно жители поселка Березнеговатое, который входит в округ нардепа Игоря Негулевского, рассказали, что думают о народном избраннике и каких действий от него ожидают.

Отметим, что в 2020 году ООО «София-Гранит», бенефициаром которой является народный депутат от «Слуги народа» Игорь Негулевский, получила 80,1 миллиона гривен за выполненные подряды из бюджетов разных уровней.

Также сообщалось, что весной 2021 года водители десятков большегрузных автомобилей заблокировали трассу «Николаев-Благовещенское (Ульяновка)» в районе села Гурьевка. Они обвинили Игоря Негулевского в «крышевании» весовых комплексов. по словам протестовавших перевозчиков, Игорю Негулевскому «отданы» как минимум три управления «Укртрансбезопасности» — Одесское, Николаевское и Херсонское. Они заявили, что нардеп назначил во все три управления в качестве руководителей «своих» людей.

После этого он обратился к министру МВД Арсену Авакову и главе СБУ Ивану Баканову с просьбой разобраться в ситуации вокруг блокировании грузовиками трассы Н-24 в районе села Гурьевка.

Кроме того, весной экс-президент Грузии, глава Одесской облгосадминистрации 2015-2016 годов Михеил Саакашвили обвинил народного депутата от «Слуги народа» Игоря Негулевского в том, что он якобы наживается на взятках в сфере сертификации моряков.

А в мае прошлого года народные депутаты от партии «Слуга народа» Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который готовился к рассмотрению парламентом во втором чтении.

Спустя несколько дней Игорь Негулевский заявил, что его заявление относительно «Нибулона» было перекручено и неправильно понято, но при этом он извинился перед генеральным директором компании Алексеем Вадатурским.

Также сообщалось, что Игорь Негулевский в течение 2021 года взял порядка 240 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в Киеве. Кроме того, он возглавил список нардепов-должников по количеству исполнительных производств за админнарушения.