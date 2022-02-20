Группа независимых экспертов из Conflict Intelligence Team, которые исследуют военные передвижения РФ при помощи открытых источников, утверждают, что Москва искусственно создает поводы в оправдание агрессии против Украины.

Свежий доклад CIT размещен на их ресурсах.

Аналитики сообщают, что российская армия на данный момент (20 февраля) находится в полной боевой готовности и снабждена для крупномасштабных операций по типу осады и штурма больших городов.

— Сейчас внимание мировой общественности приковано к событиям на Донбассе, массовым обстрелам подконтрольной Украине территории, гибели украинских военных, провокациям и заявлениям руководства «республик» о якобы подготовке украинского наступления. Тем временем российские вооруженные силы продолжают подготовку к возможному наступлению на территорию Украины. Подвоз техники еще продолжается, но мы считаем, что российские войска уже сейчас готовы к реализации различных сценариев агрессии — от операции на Донбассе до масштабного вторжения в Украину и попытки захвата крупных городов, — говорится в материале от CIT.

Специалисты по OSINT отмечают свидетельства того, что Россия может готовиться к большой десантной операции.

— На спутниковых снимках и на видео в социальных сетях видны военные автомобили и бронетехника в полевых лагерях и вертолеты на полевых аэродромах и посадочных площадках, зачастую на расстоянии менее 30 километров от границы с Украиной. На территории Беларуси в последние дни фиксируется движение российских колонн и эшелонов вблизи границ с Киевской и Черниговской областями Украины. В этом же районе был снова наведен понтонный мост через реку Припять. Спутниковые снимки говорят и о переброске дополнительной авиации, например истребителей-бомбардировщиков Су-34 на аэродром Приморско-Ахтарск на берегу Азовского моря. Имеются и признаки подготовки масштабной десантной операции — в Туле заметили десантную технику с парашютными системами. Позднее, судя по всему, та же техника была снята на поезде, который следовал в направлении Беларуси. Согласно базе данных РЖД, этот эшелон вышел из Тулы и скорее всего перевозит технику 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, по всей вероятности 51-го парашютно-десантного полка, дислоцированного в Туле. Старший научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики Роберт Ли полагает, что в случае эскалации российские войска способны осуществить десантную операцию силами до полка, а также морской десант силами до бригады. Все это происходит на фоне ядерных учений «Гром», в рамках которых проходят пуски крылатых и баллистических ракет. По мнению Роберта Ли, эти учения могут служить сигналом НАТО не вмешиваться в ход возможной российской операции против Украины, — акцентируют в Conflict Intelligence Team.

Эксперты заключают, что все заявления России об отводе войск являются лишь отвлекающим маневром и «дымовой завесой».

— На фоне этих приготовлений несколько видео якобы отвода войск, опубликованных Минобороны РФ и телеканалом «Звезда», не внушают особого оптимизма. Нам не удалось независимо подтвердить, что хотя бы один из показанных на видео эшелонов действительно прибыл в место постоянной дислокации. Однако даже если все показанные нам подразделения действительно были отведены, то суммарно масштабы отвода составляют не более 3—4 батальонных тактических групп, а по последним оценкам американских источников число этих профессиональных автономных соединений у границ Украины доведено до 125 (то есть до 3/4 из 168 имеющихся в составе Вооруженных сил). Другие признаки отвода, вроде двух колонн Войск национальной гвардии и одной колонны топливозаправщиков, которые корреспондент Дождя заметил идущими в сторону Москвы, также представляются незначительными на фоне продолжающегося подхода техники к границам — кроме того, они могут следовать в Брянскую область или Беларусь. С учетом, как мы полагаем, искусственного нагнетания обстановки на Донбассе и в приграничной Ростовской области можно считать, что за последние дни вероятность масштабной российской операции против Украины не снизилась, а скорее даже увеличилась, — константируют в CIT.

Напомним, команда расследователей в сфере военных конфликтов Conflict Intelligence Team предполагает, что понтонная переправа, перекинутая через Припять белорусскими военными, может быть использована при наступлении на Украину.

Ранее сообщалось, cпутники зафиксировали, что белорусские военные перекинули понтонный мост через Припять в непосредственной близости от границы Украины.