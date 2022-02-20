Минобороны РФ выпустило NOTAM о перекрытии большей части акватории Азовского моря для полетов с 21 по 26 февраля включительно.
Об этом информируют росСМИ.
Официальные структуры военного ведомства России эту новость пока не прокомментировали, как и не выпустили опровержение.
Ранее Россия уже занимала водное пространство под предлогом военных учений с проведением стрельб (13 по 19 февраля). Тогда информацию об этом также подали в NOTAM для мореплавателей и авиаторов.
Ранее сообщалось, бывший руководитель дипломатического ведомства Румынии Кристиан Дьяконеску, заявил, что так называемые учения российского флота фактически перекрыли доступ украинским кораблям к Черному морю.
Напомним, в РФ заявили о начале учений в Черном море.
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Минобороны РФ выпустило NOTAM о перекрытии большей части акватории Азовского моря для полетов с 21 по 26 февраля включительно.
Об этом информируют росСМИ.
Официальные структуры военного ведомства России эту новость пока не прокомментировали, как и не выпустили опровержение.
Ранее Россия уже занимала водное пространство под предлогом военных учений с проведением стрельб (13 по 19 февраля). Тогда информацию об этом также подали в NOTAM для мореплавателей и авиаторов.
Ранее сообщалось, бывший руководитель дипломатического ведомства Румынии Кристиан Дьяконеску, заявил, что так называемые учения российского флота фактически перекрыли доступ украинским кораблям к Черному морю.
Напомним, в РФ заявили о начале учений в Черном море.