Минобороны РФ выпустило NOTAM о перекрытии большей части акватории Азовского моря для полетов с 21 по 26 февраля включительно.

Об этом информируют росСМИ.

Официальные структуры военного ведомства России эту новость пока не прокомментировали, как и не выпустили опровержение.

Ранее Россия уже занимала водное пространство под предлогом военных учений с проведением стрельб (13 по 19 февраля). Тогда информацию об этом также подали в NOTAM для мореплавателей и авиаторов.

Ранее сообщалось, бывший руководитель дипломатического ведомства Румынии Кристиан Дьяконеску, заявил, что так называемые учения российского флота фактически перекрыли доступ украинским кораблям к Черному морю.

Напомним, в РФ заявили о начале учений в Черном море.