Госслужба специальной связи и защиты информации сообщает о возможных перебоях со связью из-за нагрузки в сетях операторов. Просят не звонить по телефону без надобности.

— Обращаем внимание, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены. Просим совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в случае необходимости, — говорится в сообщении.

Также в Госспецсвязи подчеркнули, что отключение мобильной связи и интернета не планируется: операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам.

Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями перевели в чрезвычайный режим управления.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.

Жители разных городов Украины сообщают в Сети о многочисленных взрывах. Речь идёт о Харькове, Мариуполе, Одессе, Киеве, Николаеве.