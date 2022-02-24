Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что проведет заседание Совбеза на тему ситуации вокруг Украины.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на данные газеты «Сабах».

На заседании также присутствуют министр обороны Турции Хулуси Акар, представители командования турецкой армии и разведки.

МИД Турции, в свою очередь, заявил, что будет оказывать содействие тем гражданам Турции в Украине, которые захотят ее покинуть.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.

Жители разных городов Украины сообщают в Сети о многочисленных взрывах. Речь идёт о Харькове, Мариуполе, Одессе, Киеве, Николаеве.