Генеральный секретарь ОБСЕ Гельга Шмид объявила о решении временно эвакуировать сотрудников международных миссий организации из Украины.

Об этом говорится в ее заявлении, обнародованном 24 февраля, передает Радио Свобода

— В связи с продолжающимися боевыми действиями и ухудшением ситуации с безопасностью в Украине по согласованию с действующим председателем я приняла решение как можно быстрее временно эвакуировать всех международных сотрудников из Украины, — говорится в заявлении.

По словам Шмида, эвакуация сотрудников будет проведена как можно быстрее, это зависит от «соответствующих факторов на местах».

Она также добавила, что это решение «далось нелегко», и перемещение носит временный характер.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».

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