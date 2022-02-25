В пятницу, 25 февраля, сотни николаевцев пришли в областную станцию переливания крови, чтобы сдать кровь для раненых украинский боцов.

Об этом в Facebook сообщил Виталий Воронов.

Он отметил, что все спокойно стоят и ждут очереди.

— Многие, наверное не успеют, прейдут завтра. Спасибо медперсоналу, работают на пределе, но все спокойно и профессионально, — отметил он.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.

Также сообщлось, что Вооруженные Силы Украины ликвидировали российских диверсантов, прорвавшихся в Оболонский район Киева.

В Херсонской области ситуация остается напряженной. Геническ остается полностью под контролем врага, активных боевых действий там нет. Каховская ГЭС находится под контролем врага. На подступах к ней (село Козацкое, село Веселое) продолжаются тяжелые бои.