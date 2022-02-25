В Херсонской области ситуация остается напряженной. Геническ остается полностью под контролем врага, активных боевых действий там нет. Проходит перемещение большого количества вражеской техники через прилегающие к Генической территории. В Скадовске вражеские войска отсутствуют, хотя на территории района большое количество техники.

Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

По его словам на Антоновском мосту со стороны Херсона находятся украинские защитники, со стороны Олешек — вражеская техника. Сам мост местами поврежден.

Каховская ГЭС находится под контролем врага. На подступах к ней (село Козацкое, село Веселое) продолжаются тяжелые бои.

— Если у вас есть возможность, то сейчас есть необходимость в помощи военным с предоставлением горюче-смазочных материалов, продуктов питания и медикаментов. Вся волонтерская помощь может быть предоставлена через военкоматы, при которых организованы специальные пункты, — отметил он.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.

Также сообщлось, что Вооруженные Силы Украины ликвидировали российских диверсантов, прорвавшихся в Оболонский район Киева.