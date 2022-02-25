Глава Николаевской ОГА Виталий Ким предлагает николаевцам прийти в Дом офицеров флота и помочь с изготовлением «коктейлей Молотова».

Об этом он сообщил в своем видеообращении 25 февраля, пишут НикВести.

Он рассказал, что в ДОФ подвозят материалы для «коктейлей Молотова».

Виталий Ким говорит, что наблюдения за Киевом показали, что вражеская техника отступает, когда население начинает противодействовать. По предположениям, РФ боится плохой картинки в западных СМИ – показать, что российские войска воюют и с мирным населением Украины.

Ранее мэр Николаева призвал горожан оставаться дома. Он сообщил, что в ближайшее время в городе разведут мосты на неопределенный срок.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.