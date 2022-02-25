После ожесточенных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, потерян контроль над переправой к городу.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Херсонщины Геннадий Лагута.

Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города.

«Призываем сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Руководством области прилагается максимум усилий по поддержанию правопорядка и сохранению человеческих жизней. Ситуация остается напряженной, однако обещаем сделать все возможное для ее урегулирования. Ведется постоянный мониторинг ситуации, вся немаловажная информация будет оперативно доведена до населения официальными источниками массовой информации», — отметил он.

В то же время появилась информация, что вражеская техника идет на Николаев, а в Корабельном районе были слышны выстрелы.

Ранее Российская авиация атаковала украинские позиции у Снигиревки. Четыре бойца ВСУ получили ранения. Населенный пункт контролируют наши бойцы.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.