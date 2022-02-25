Российская авиация атаковала украинские позиции у Снигиревки. Четыре бойца ВСУ получили ранения. Населенный пункт контролируют наши бойцы.

Об этом информируют местные власти.

Вертолеты оккупанта прилетели и устроили обстрел днем, приблизительно час назад. Гражданское население, по предварительным оценкам, не пострадало.

— Есть информация о четырех раненых военнослужащих. По предварительным данным, среди мирного населения потерь и ранений нет. Информация о повреждении инфраструктуры города уточняется. Просим жителей города оставаться в укрытии или домах и не выходить на улицу. Чужих войск на территории Снигиревской ОТГ нет!, — информирует администрация Снигиревки.

В городе нет электричества, нарушена работа водопровода.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.