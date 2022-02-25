Мобильные операторы 15-й страны отменили оплату за телефонные звонки в Украину в знак солидарности с украинским народом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Фейсбуке.

Мобильные операторы Канады, Австрии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Словакии, Северной Македонии, Швеции, Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины отменили оплату за телефонные звонки в Украину.

Кроме того, Кулеба отметил, что «одна дружественная страна, название которой пока не озвучивалась, приняла решение предоставить Украине много патронов, мины для минометов и ракеты для Градов, чтобы укрепить нашу оборону.

Также министр напомнил, что Совет Европы прекратил право РФ быть представленным в двух ключевых органах – в самом Комитете министров и в ПАСЕ. В первый раз в истории Россию лишили голоса в Комитете министров, констатировал Кулеба.

Украина будет помнить каждую страну, международную организацию, бизнес, человека, который не отвернулся, не лицемерил в лицо, а стоял бок о бок с украинцами в это критическое время, - подчеркнул глава МИД.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.

Вечером 25 февраля в Николаеве российский агрессор обстреливает аэропорт в Кульбакино и склад ГСМ. Губернатор Виталий Ким с большой вероятностью допускает ночной обстрел города.