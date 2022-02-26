Президент Владимир Зеленский заявил в новом обращении, что этой ночью российские оккупанты пойдут на штурм и применят все силы.

Об этом он сказал в своем видеообращении к украинцам вечером 25 февраля.

По словам главы государства, под ударом многие города — Чернигов, Сумы, Харьков, территория Донбасса, города на юге, «особое внимание — Киеву».

— Обращаюсь к нашим защитникам и защитницам. На всех фронтах этой ночью враг применит все силы, чтобы сломить наше сопротивление. Подло, жестко и не по-человечески. Этой ночью они пойдут на штурм. Мы все должны понимать, что нас ждет. Этой ночью мы должны выстоять — судьба Украины решается сейчас, — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский призвал гражданских быть максимально осторожными, помогать друг другу, особенно пожилым и одиноким людям. В случае любой опасности нужно идти в укрытие.

— Каждый, кто уже присоединился к защите страны или может помочь обороне, — останавливайте врага везде, где можете. Закрывайте специальные знаки, которые диверсанты оставляют на дорогах и зданиях. Сжигайте вражескую технику всем, чем можете. Если для захватчиков даже детские сады — допустимая цель, вы не должны оставить им ни одного шанса», — заявил президент.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За сутки 24 февраля от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.

Вечером 25 февраля в Николаеве российский агрессор обстреливает аэропорт в Кульбакино и склад ГСМ. Губернатор Виталий Ким с большой вероятностью допускает ночной обстрел города.