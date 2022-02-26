В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинская ПВО сбила российский Ил-76 в районе Василькова Киевской области.

Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook

— Это месть за Луганск 2014. Смерть врагам!, — сказано в сообщении.

Информацию также подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Отметим, 14 июня 2014 года боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета были девять членов экипажа и 40 военнослужащих. Все они погибли. Самолет обстреляли из ПЗРК и крупнокалиберного пулемета при заходе на посадку в аэропорт Луганска на высоте 400 метров.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За сутки 24 февраля от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.

Вечером 25 февраля в Николаеве российский агрессор обстреливает аэропорт в Кульбакино и склад ГСМ. Губернатор Виталий Ким с большой вероятностью допускает ночной обстрел города.