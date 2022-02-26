В течение вчерашнего дня из Херсона приходили новости о переменных успехах в боях между защитниками и наступающими оккупантами. Сейчас город под украинским контролем.

Об этом передает корреспондент «Думской» с места событий.

С наступлением тьмы расстановка сил по Херсону изменилась. Хотя днем сообщалось о прорыве обороны, 26 февраля город находится под контролем ВСУ. Сообщается, что его отбили благодаря нашей авиации, которая нанесла удар по скоплениям российской бронетехники.

Над мемориалом в Парке Славы вьется национальный символ.

Что произошло?