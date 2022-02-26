В пятницу Белый дом сообщил Конгрессу, что ему потребуется примерно 6,4 миллиарда долларов, чтобы помочь Украине, другим восточноевропейским странам, а также усилить возможности Пентагона.

Из этой суммы 2,9 миллиарда долларов пойдут на нужды Украины, стран Балтии, Польши и других соседей Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя администрации Джо Байдена.

По его словам, деньги будут использованы для гуманитарной, продовольственной помощи, помощи беженцам, а также для энергетической и экономической стабилизации.

Администрация Байдена хочет, чтобы Конгресс выделил 3,5 миллиарда долларов для Министерства обороны США, чтобы увеличить его возможности реагировать на войну в Украине.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За сутки 24 февраля от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.

Вечером 25 февраля в Николаеве российский агрессор обстреливает аэропорт в Кульбакино и склад ГСМ. Губернатор Виталий Ким с большой вероятностью допускает ночной обстрел города.