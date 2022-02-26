Украинские защитники продолжают удерживать контроль над Херсоном, над городом развевается украинский флаг.

Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев в Facebook.

— Над Херсоном украинский флаг! Город работает и живёт. В 6:30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем по чуть-чуть даже убирать город. Будем жить!, — отметил он.

Мэр добавил, что сейчас решается вопрос с продуктами и хлебом. Он посоветовал жителям следить за обновлениями информации на официальном сайте горсовета.

Игорь Колыхаев подчеркнул, что водоснабжение в городе происходит обычном режиме, а информацию про «воду по часам» назвал фейком. Все аварии стараются устранять оперативно.

25 февраля в бомбоубежищах Херсона родились двое здоровых мальчишек.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.