Фото: Светлана Вовк

25 марта начался отсчет второго месяца полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Российские войска продолжают наносить ракетные и авиационные удары по мирным городам Украины.

Согласно информации Генштаба ВСУ, в течение предыдущих суток наши воины отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял больше 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 самолета и 2 беспилотника врага. Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 дрон и 4 крылатые ракеты.

Часть населенных пунктов Николаевской области в херсонском направлении остаются временно оккупированными, продолжается эвакуация людей в Николаев.

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В четверг, 24 марта, российские захватчики обстреляли Снигиревку и практически полностью разрушили здание местной гимназии, сообщила директор учреждения Наталья Пастухова.

— Мои родные и дорогие выпускники Снигиревской школы 2 и гимназии! Сегодня 24 марта «русский мир» преподнёс нам ужасный подарок. Во время ночного обстрела наша любимая, теплая, прекрасная школа была практически разрушена. Пробита крыша и стена во внутреннем дворе, разбиты стекла, выбиты двери. Только чудо может её оживить. Я не плакала, когда это всё увидела. Я собирала то, что можно собрать, заметала сотни килограммов стекла, отдавала какие-то распоряжения... И думала, что вот так по сломанному цветку, по стеклышку уходит наше детство, радость, счастье. Уходит та часть моей жизни, которая делала меня счастливой. Я любила детей, которых учила, уважала родителей, которые доверяли мне своих детей. Я имела честь девятнадцать лет руководить самым лучшим коллективом, какой только можно пожелать. Я старалась делать свою работу на совесть, — написала она.

В Херсоне похищен депутат Корабельного районного совета, глава фракции «Европейская солидарность» Дмитрий Афанасьев.

22 марта после разгона проукраинского митинга Дмитрий защитил свою жену, которую пытались задержать. За это его жестоко избили: в больнице диагностировали многочисленные гематомы и сломанные ребра. Через два часа в его дом прибыли с обыском российские военные. Они нашли удостоверение депутата райсовета, изъяли видео с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание «город-герой Украины». Также звания городов-героев получили Буча, Ирпень и Ахтырка.