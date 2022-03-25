Фото: Sabato Angieri

Одно из российских подразделений, пересекшее границу Николаевской области, понесло серьезные потери как в технике, так и в живой силе у села Кашперо-Николаевка Баштанского района. Победа осталась за Украиной.

Материал с места событий подготовила итальянская ежедневная газета Il Manifesto.

Итальянска пресса отмечает, что агрессоры поплатились за ракетный удар по казармам 79-ой бригады.

— На трассе Н14 севернее Николаева разгорелся очень тяжелый бой. По мнению многих, это был украинский ответ на ракетный обстрел казарм 79-й авиационной бригады в пятницу. Мы не знаем, так ли это, или контратака уже была запланирована. Дело в том, что ход сработал и русские были отброшены на десятки километров, пока их не настиг разгром у села Кашперо-Николаевка, — передает журналист Сабато Ангиери.

Осмотреть поле боя ему помог один из участников боя с украинской стороны, Андрей на пикапе.

— Он выглядит счастливым и просит нас следовать за ним, потому что хочет показать нам, где произошла битва. За его белым 4×4 мчащимся на всех парах по грунтовым и сильно ухабистым дорогам мы въезжаем в сельскую местность. Через некоторое время останавливаемся, чтобы увидеть место, где прятался русский танк. Оно гораздо больше окопа, предназначенного для солдат и немного глубже, впереди стоят две воткнутые в землю ветки с перевязанными красными ленточками, — рассказывает репортер.

Фото: Sabato Angieri Фото: Sabato Angieri Фото: Sabato Angieri

На этом месте расположились российские солдаты, приехавшие из Крыма. По словам журналиста, вокруг позиции для танка было раскидано много одежды, нижнего белья и спальных мешков, свидетельствующие, что украинцы застали врага врасплох. На месте также было много дешевого китайского снаряжения, которое выдали солдатам перед походом в Украину.

— Прибываем в небольшой аграрный поселок Кашперо-Николаевка. Зрелище впечатляющее, невероятно. Длинная линия траншей и подземных огневых позиций, при въезде в город она окружает территорию в несколько сотен метров, пока не замыкается на сарае из бетона и листового металла. Тут были конюшни и российские солдаты в них спали, — сказано в материале.

Возле руин конюшни журналист также увидел подбитый танк с сорванной башней, на которой была видна все еще читаемая буква «Z». Под украинский удар попал и российский бронетранспортер.

Оккупанты также привезли на Николаевщину газеты с фотографиями президента РФ Владимира Путина и Минобороны Сергея Шойгу. Видимо, они надеялись распространить тираж пропаганды среди местных жителей.

— В центре красный эвакуатор с буквой «Z» на дверях и обгоревшим двигателем. Кругом куски металла, крупнокалиберные снаряды и повсюду пробоины. За конюшнями линия траншей правильная и непрерывная, по всей стороне небольшого холма и направленная в сторону Николаева, — рассказывает Сабато Ангиери.

Машину российских офицеров уничтожили возле дома культуры в селе. Автомобиль расплавился до разжжиженого состояния.

— Незадолго до выхода из этой последней линии укреплений, где десять дней жили какие-то люди, мы видим густой дым из одной из траншей. Подходим и замечаем, что фермер сжигает сухие листья и прочий мусор. С большим терпением он наблюдает за огнем, когда ветер поднимает клочок газетной страницы с изъеденным угольками лицом Путина, — на такой ноте заканчивает свой материал итальянский репортер.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.