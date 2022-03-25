Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил с инициативой о переименовании в городе улицы Московской на Мариупольскую.

Об этом мэр Николаева сказал сегодня, 25 марта, во время прямого эфира в социальных сетях, - пишут НикВести.

Он отметил, что сегодня российская армия «стирает с лица земли» город Мариуполь, который только после 2014 года начал развиваться.

— Если вы посмотрите, что происходит в Мариуполе, вы поймете, что у нас все хорошо. Несмотря на то, что у нас есть погибшие и раненые, мы смотрим, как нацисты просто стирают Мариуполь с лица земли. Я был там осенью, мы ехали в Мариуполь перенимать опыт. Это был классный город, который начал развиваться после 2014 года, после событий, которые начала Россия еще тогда, и они потихоньку начали раскручивать город. Сегодня там просто десятки тысяч людей гражданских погибло, людей хоронят просто во дворах, - сказал Александр Сенкевич.

Мэр сообщил, что в защите Маруиполя сегодня участвуют 36-я бригада и полк «Азов», а также много других военнослужащих, которые находятся в окружении.

По мнению Александра Сенкевича, Мариуполь сегодня — это символ несокрушимости украинской армии.

— Много кто спрашивал о том, что у нас в городе есть улица Московская. Сегодня говорил с ребятами, которые работают у меня в штабе, а также с военными, чтобы выйти с идеей переименовать Московскую в Мариупольскую. Мариуполь сегодня - это не просто город в Украине, это символ несокрушимости украинской армии и символ борьбы с нацизмом, наверное, фашизмом, россиян. Поэтому, я считаю, что сегодня это может быть важным шагом - сделать таким образом, чтобы в городе исчезла улица. У нас же нет Адовой в городе, или нет улицы Убийств или Чекатилло и так далее. Поэтому, я считаю, что мы сделаем таким образом и сегодня уже начинаем готовить документы. Уже даже план есть. Мы перед войной планировали поменять все сети ТЭЦ под этой улицей и капитально ее восстановить. Я думаю, так и будет. Это будет даже лучшей мотивацией – полностью отремонтировать эту улицу, посадить цветы. А возле Соборной площади сделать инсталляцию или постамент Драмтеатру, который был в Мариуполе беспощадно разбомблен российскими самолетами. Долбанные твари, чтобы они все подохли, - сказал Александр Сенкевич.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.