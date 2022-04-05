5 апреля идут 41-е сутки противостояния украинского народа масштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
По сведениям Генштаба ВСУ, враг занимается перегруппировкой войск и готовит наступательную операцию на востоке Украины. Цель – установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Также противник пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах.
Сегодня Совбез ООН должен собраться на экстренное заседание, чтобы дать оценку зверствам российской армии в Буче и других городах под Киевом.
В Николаеве продолжается ликвидация последствий ракетных обстрелов со стороны РФ утром и вечером 4 апреля. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены.
В то же время оккупанты обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве, были повреждены: городска больница, областная больница, центр профилактики болезней, дом ребенка, 11 детсадов, 12 школ, 1 профучилище, 2 заведения внешкольного образования.
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10:20 Виталий Ким опубликовал видео обстрела Николаева 4 марта. Напомним, что в этот день в результате обстрелов города российскими РСЗО из Херсонской области погибли 10 горожан, еще 61 раненых.
10:00 В Николаевской области под обстрел российских оккупантов на попала группа журналистов американского телеканала CNN.
Об этом сообщает CNN.
— Снаряд разорвался очень близко от нас. Мы укрылись, а затем упали еще два снаряда, один из которых, может быть, в 10 ярдах от одной из наших машин, — сообщил журналист CNN.
09:46 В Генеральном штабе ЗСУ сообщили, что по состоянию на 06:00 5 апреля на Южнобугском направлении оккупационные войска проводят штурмовые действия при поддержке артиллерии с целью взятия под контроль населенного пункта Александровка, имеют частичный успех.
В районе населенных пунктов Любино, Мирное, Копани оккупанты обстреливали из артиллерии позиции ВС Украины.
Российские войска совершили обстрелы Николаева запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Во вражеский огонь попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в том числе – детская больница. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети.
Оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины.
09:30 По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 апреля ориентировочно составили:
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
09:04 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что видит реализм в предложениях украинской переговорной группы и считает, что есть шанс на подписание соглашения.
08:30 Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал об строительстве на выезде из города моста, который позволит восстановить автомобильное сообщение с Киевом.
5 апреля идут 41-е сутки противостояния украинского народа масштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
По сведениям Генштаба ВСУ, враг занимается перегруппировкой войск и готовит наступательную операцию на востоке Украины. Цель – установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Также противник пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах.
Сегодня Совбез ООН должен собраться на экстренное заседание, чтобы дать оценку зверствам российской армии в Буче и других городах под Киевом.
В Николаеве продолжается ликвидация последствий ракетных обстрелов со стороны РФ утром и вечером 4 апреля. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены.
В то же время оккупанты обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве, были повреждены: городска больница, областная больница, центр профилактики болезней, дом ребенка, 11 детсадов, 12 школ, 1 профучилище, 2 заведения внешкольного образования.
Обновляется
10:20 Виталий Ким опубликовал видео обстрела Николаева 4 марта. Напомним, что в этот день в результате обстрелов города российскими РСЗО из Херсонской области погибли 10 горожан, еще 61 раненых.
10:00 В Николаевской области под обстрел российских оккупантов на попала группа журналистов американского телеканала CNN.
Об этом сообщает CNN.
— Снаряд разорвался очень близко от нас. Мы укрылись, а затем упали еще два снаряда, один из которых, может быть, в 10 ярдах от одной из наших машин, — сообщил журналист CNN.
09:46 В Генеральном штабе ЗСУ сообщили, что по состоянию на 06:00 5 апреля на Южнобугском направлении оккупационные войска проводят штурмовые действия при поддержке артиллерии с целью взятия под контроль населенного пункта Александровка, имеют частичный успех.
В районе населенных пунктов Любино, Мирное, Копани оккупанты обстреливали из артиллерии позиции ВС Украины.
Российские войска совершили обстрелы Николаева запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Во вражеский огонь попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в том числе – детская больница. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети.
Оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины.
09:30 По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 апреля ориентировочно составили:
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
09:04 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что видит реализм в предложениях украинской переговорной группы и считает, что есть шанс на подписание соглашения.
08:30 Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал об строительстве на выезде из города моста, который позволит восстановить автомобильное сообщение с Киевом.