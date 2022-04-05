Остановка общественного транспорта в Николаеве после обстрелов города кассетными снарядами

5 апреля идут 41-е сутки противостояния украинского народа масштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

По сведениям Генштаба ВСУ, враг занимается перегруппировкой войск и готовит наступательную операцию на востоке Украины. Цель – установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Также противник пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах.

Сегодня Совбез ООН должен собраться на экстренное заседание, чтобы дать оценку зверствам российской армии в Буче и других городах под Киевом.

В Николаеве продолжается ликвидация последствий ракетных обстрелов со стороны РФ утром и вечером 4 апреля. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены.

В то же время оккупанты обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве, были повреждены: городска больница, областная больница, центр профилактики болезней, дом ребенка, 11 детсадов, 12 школ, 1 профучилище, 2 заведения внешкольного образования.

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Виталий Ким опубликовал видео обстрела Николаева 4 марта. Напомним, что в этот день в результате обстрелов города российскими РСЗО из Херсонской области погибли 10 горожан, еще 61 раненых.

В Николаевской области под обстрел российских оккупантов на попала группа журналистов американского телеканала CNN.

Об этом сообщает CNN.

— Снаряд разорвался очень близко от нас. Мы укрылись, а затем упали еще два снаряда, один из которых, может быть, в 10 ярдах от одной из наших машин, — сообщил журналист CNN.

В Генеральном штабе ЗСУ сообщили, что по состоянию на 06:00 5 апреля на Южнобугском направлении оккупационные войска проводят штурмовые действия при поддержке артиллерии с целью взятия под контроль населенного пункта Александровка, имеют частичный успех.

В районе населенных пунктов Любино, Мирное, Копани оккупанты обстреливали из артиллерии позиции ВС Украины.

Российские войска совершили обстрелы Николаева запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Во вражеский огонь попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в том числе – детская больница. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети.

Оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 апреля ориентировочно составили:

личного состава — около 18500 человек,

танков ‒ 676 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1858 ед,

артиллерийских систем — 332 ед,

РСЗО — 107 ед,

средств ПВО — 55 ед,

самолетов — 150 ед,

вертолетов — 134 ед,

автомобильной техники — 1322 ед,

корабли /катера — 7 ед,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 94.

Специальная техника — 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что видит реализм в предложениях украинской переговорной группы и считает, что есть шанс на подписание соглашения.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал об строительстве на выезде из города моста, который позволит восстановить автомобильное сообщение с Киевом.