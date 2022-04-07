Николаев, фото: Johnnie Zigger

7 апреля идут 42-е сутки борьбы украинского народа против масштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Остатки российских войск полностью покинули Киевскую и Черниговскую области, не достигнув успеха. В то же время враг продолжает активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобужском и Таврическом направлениях. Противник и дальше блокирует Харьков, продолжая артиллерийские обстрелы.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает обстреливать Попасную. Цель –возобновление наступления на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Также оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону подразделений наших войск в районе населенного пункта Новотошковское.

На Южнобужском направлении враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей, принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. В то же время Вооруженные силы Украины уже освободили часть населенных пунктов в Херсонской области и частично окружили врага.

Поздно вечером 6 апреля россияне снова обстреляли один из районов Николаева. О последствиях атаки информации пока нет.

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Польское правительство выпустило руководство о том, как подготовиться к войне. В документе поясняется, что делать во время нападений с применением оружия, от обычного до химического и ядерного, а также описываются системы оповещения населения, которые будут использоваться в таких случаях.

Правительство заявило, что обязано подготовить общественность к различным сценариям, но отрицает, что публикация рекомендаций имеет какое-либо отношение к войне в Украине.

6 апреля российские оккупанты обстреляли оккупированную Балаклею в Харьковской области. В результате артобстрела погибли три человека.

Президент Республики Молдова Майя Санду не исключает, что россияне готовят аэродром Тирасполя в непризнанном ПНР к встрече российских самолетов. Лидер страны акцентировала, что сепаратисты действительно что-то делают на аэродроме, однако молдавская разведка затрудряется дать точную оценку этому.