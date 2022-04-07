Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что президент РФ Владимир Путин реализовал желание своего народа воевать.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

— Я не считаю Путина дураком. Я считал, что он не пойдет на этот конфликт. Возможно, я чего-то не вижу, и у него длинный план. Или у него нет выхода другого, кроме как идти на такие меры, чтобы достичь каких-то своих целей, — отметил глава ОВА.

Губернатор добавил, что считал россиян лучше, чем они оказались на самом деле. Перехваты разговоров оккупантов, общение с пленными все больше убеждают его в том, что сами же россияне хотели этой войны.

— От россиян я, если честно, ожидал большего: что больший процент людей думают, больший процент людей более интеллигентны и образованы. Но у меня такое мнение сложилось, что россиянам это тоже в кайф. Им хочется воевать, доказывать, что «мы страшные, сильные». Я считаю, что им это надо было тоже, а Путин просто протранслировал их желание, реализовал. Не даром говорят, что каждый народ заслуживает своего правителя. После общения с ними, того, что я вижу по перехватам, к сожалению, я считаю, что россияне хотят этой войны. Им крови чужой, захватов на территории чужой страны хотелось. Как орде. Помните татаро-монгольское иго, которое ходило? В крови осталось это «счастье» и играет сейчас. Захватить чужую территорию, кого-то убить, изнасиловать, забрать чужое — это в крови, видать, у них, — сказал Виталий Ким.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.