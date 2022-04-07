Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что президент РФ Владимир Путин реализовал желание своего народа воевать.
Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
— Я не считаю Путина дураком. Я считал, что он не пойдет на этот конфликт. Возможно, я чего-то не вижу, и у него длинный план. Или у него нет выхода другого, кроме как идти на такие меры, чтобы достичь каких-то своих целей, — отметил глава ОВА.
Губернатор добавил, что считал россиян лучше, чем они оказались на самом деле. Перехваты разговоров оккупантов, общение с пленными все больше убеждают его в том, что сами же россияне хотели этой войны.
— От россиян я, если честно, ожидал большего: что больший процент людей думают, больший процент людей более интеллигентны и образованы. Но у меня такое мнение сложилось, что россиянам это тоже в кайф. Им хочется воевать, доказывать, что «мы страшные, сильные». Я считаю, что им это надо было тоже, а Путин просто протранслировал их желание, реализовал. Не даром говорят, что каждый народ заслуживает своего правителя. После общения с ними, того, что я вижу по перехватам, к сожалению, я считаю, что россияне хотят этой войны. Им крови чужой, захватов на территории чужой страны хотелось. Как орде. Помните татаро-монгольское иго, которое ходило? В крови осталось это «счастье» и играет сейчас. Захватить чужую территорию, кого-то убить, изнасиловать, забрать чужое — это в крови, видать, у них, — сказал Виталий Ким.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что президент РФ Владимир Путин реализовал желание своего народа воевать.
Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
— Я не считаю Путина дураком. Я считал, что он не пойдет на этот конфликт. Возможно, я чего-то не вижу, и у него длинный план. Или у него нет выхода другого, кроме как идти на такие меры, чтобы достичь каких-то своих целей, — отметил глава ОВА.
Губернатор добавил, что считал россиян лучше, чем они оказались на самом деле. Перехваты разговоров оккупантов, общение с пленными все больше убеждают его в том, что сами же россияне хотели этой войны.
— От россиян я, если честно, ожидал большего: что больший процент людей думают, больший процент людей более интеллигентны и образованы. Но у меня такое мнение сложилось, что россиянам это тоже в кайф. Им хочется воевать, доказывать, что «мы страшные, сильные». Я считаю, что им это надо было тоже, а Путин просто протранслировал их желание, реализовал. Не даром говорят, что каждый народ заслуживает своего правителя. После общения с ними, того, что я вижу по перехватам, к сожалению, я считаю, что россияне хотят этой войны. Им крови чужой, захватов на территории чужой страны хотелось. Как орде. Помните татаро-монгольское иго, которое ходило? В крови осталось это «счастье» и играет сейчас. Захватить чужую территорию, кого-то убить, изнасиловать, забрать чужое — это в крови, видать, у них, — сказал Виталий Ким.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.