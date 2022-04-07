Народный депутат Украины Александр Гайду считает, что российский оккупант хаотично обстреливает Николаев, чтобы посеять панику среди горожан.

Об этом народный депутат рассказал в интервью НикВести.

— Желание орков известно – они хотят посеять панику горожан для того, чтобы люди начали нервничать. Естественно, когда люди в панике, то совершают много необдуманных действий. Сегодня утром, когда мы вывозили людей из Николаева в Одессу, то количество людей значительно увеличилось в сравнении с предыдущей неделей. Выезжающих из города много. Больше того, это не только горожане, это и люди из близлежащих сел. все хотят выезжать из города в более безопасные места, – сказал Александр Гайду.

Он также считает, что женщинам, детям и пожилым людям стоит выехать за пределы города в более безопасное место.

— Прежде всего должна быть осторожность. Мужчины лучше воюют, когда рядом нет близких людей – жены, детей, матерей. Конечно, тогда любой мужчина сможет хладнокровно выполнять задачи. Поэтом если есть возможность выехать за пределы города, то я советую это делать, имеются в виду женщины и дети, – добавил Александр Гайду.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.