8 апреля идут 44 сутки противостояния Украины масштабной российской вооруженной агрессии.

По информации Генштаба, основные усилия российские захватчики продолжают сосредоточиваться на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе города Изюм, прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении.

На Южнобугском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск.

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В Николаевской области по состоянию на 8 апреля без газоснабжения всего 780 потребителей. Николаевский район: село Луч – 402 абонентов, село Степная Долина – 52, пгт Первомайское – 100, село Зеленый Гай – 55, село Мирное – 171.

Также в настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 83 населенных пунктах (в одном – частично) Баштанского и Николаевского районов.

В Николаевской ОВА сообщили, что работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах продолжается.

В Николаевской области из-за российской агрессии пострадали 40 детей. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора по состоянию на утро 8 апреля. По полученным ювенальным прокурорам данным, много детей пострадали в Киевской - 88, Донецкой - 81, Харьковской - 75, Черниговской - 50, Луганской - 35, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15 областях.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков согласился с утверждением, что российская армия уже понесла многотысячные потери на второй месяц войны с Украиной.

У нас значительные потери в войсках, и для нас это огромная трагедия, — из дословной речи Пескова. Пресс-секретарь Путина добавил, что рассчитывает на окончание операции в течение следующих дней.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что мужчины, которые выехали из Украины после 24 февраля, не имея на это законных оснований, будут иметь проблемы с правоохранителями при обратном пересечении границы.

Владимир Зеленский предупредил о масштабной провокации россиян в Мариуполе. По его словам, путинские пропагандисты собираются так показать жертвы в Мариуполе, будто их убили не оккупанты, а украинские военные.