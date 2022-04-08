Генерал Дмитрий Марченко

Николаевский городской голова Александр Сенкевич прокомментировал решение о переводе на другой участок работы генерала Дмитрия Марченко, который ранее руководил обороной Николаева.

Отвечая на вопросы николаевцев во время своего прямого эфира в социальных сетях, Александр Сенкевич заверил, что ситуация в Николаеве под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского, - пишут НикВести.

Напомним, ранее стало известно о том, что Дмитрий Марченко уже не руководит обороной Николаева. Об этом сегодня утром в своем Телеграмм-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

— Там есть свои вопросы, воинские, есть ротации и так далее. Каждый из нас выполняет свою работу в том месте, где может это делать более эффективно. Поэтому не буду ничего комментировать по этому поводу. Но все будет нормально, не волнуйтесь. Все под личным контролем Президента. Все четко, - сказал Александр Сенкевич.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.