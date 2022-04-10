В Николаеве обезвреживают снаряды оккупантов, фото: William Keo

10 апреля идут 46-е сутки противостояния украинского народа масштабному российскому военному вторжению.

Противник пытается прорвать оборону подразделений Вооруженных Сил Украины в районе Изюма и установить полный контроль над городом Мариуполь. Также оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение своих подразделений на николаевском направлении.

В течение 9 апреля российские войска нанесли 7 ракетных ударов по территории Николаевщины. Обстрелы продолжились ночью — из реактивных систем залпового огня удары наносились по селам Новогригоровка и Шевченково.

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Американский военный аналитик Роб Ли считает, что Россия смирилась с неприступностью Николаева.

По его мнению, первоначальная кампания Москвы состояла из сплошных ошибок, так как российские войска пытались «откусить больше, чем могут прожевать».

— Не похоже, что они сделали Николаев приоритетом в течение последних двух недель или около того. Я думаю, что они просто дошли до того, что сказали: «Мы просто не можем взять этот город», — отметил Роб Ли.

В начале марта на территории Николаевского международного аэропорта развернулись ожесточенные бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами.

Украинским защитникам удалось отбить атаки врага и не дать ему занять позиции в важной стратегической точке. Однако в результате битвы аэропорт подвергся разрушительным обстрелам со стороны российских войск и фактически убыл ничтожен.

НикВести побывали на территории аэропорта, который еще совсем недавно принимал рейсы, и показали последствия обстрелов.