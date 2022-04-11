11 апреля идут 47-е сутки противостояния украинского народа российской масштабной вооруженной агрессии.
По информации Генштаба ВСУ, противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Вероятно, в ближайшие дни оккупанты постараются возобновить наступление.
Кроме того, враг продолжает подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины. На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. Враг пытался провести штурмовые действия в районе Золотого, успеха не имел.
На Николаевском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться и пытается восстановить силы и ресурсы, чтобы перейти к наступлению. С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения критической инфраструктуры, враг совершил 3 ракетных удара по населенным пунктам Николаевской области, сообщает оперативное командование Юг.
Обновляется
09:08 Поздно вечером 10 апреля звук мощного взрыва и предшествующее ему зарево слышали и наблюдали жители Николаева во всех районах города.
В настоящий момент известно лишь об одном пострадавшем - осколками стекол был ранен охранник одного из предприятий города.
08:36 Из здания Николаевской облгосадминистрации, пострадавшего вследствие атаки оккупантов, удалось спасти портрет гетмана Богдана Хмельницкого.
11 апреля идут 47-е сутки противостояния украинского народа российской масштабной вооруженной агрессии.
По информации Генштаба ВСУ, противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Вероятно, в ближайшие дни оккупанты постараются возобновить наступление.
Кроме того, враг продолжает подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины. На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. Враг пытался провести штурмовые действия в районе Золотого, успеха не имел.
На Николаевском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться и пытается восстановить силы и ресурсы, чтобы перейти к наступлению. С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения критической инфраструктуры, враг совершил 3 ракетных удара по населенным пунктам Николаевской области, сообщает оперативное командование Юг.
Обновляется
09:08 Поздно вечером 10 апреля звук мощного взрыва и предшествующее ему зарево слышали и наблюдали жители Николаева во всех районах города.
В настоящий момент известно лишь об одном пострадавшем - осколками стекол был ранен охранник одного из предприятий города.
08:36 Из здания Николаевской облгосадминистрации, пострадавшего вследствие атаки оккупантов, удалось спасти портрет гетмана Богдана Хмельницкого.