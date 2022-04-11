Николаевский аэропорт после боёв

11 апреля идут 47-е сутки противостояния украинского народа российской масштабной вооруженной агрессии.

По информации Генштаба ВСУ, противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Вероятно, в ближайшие дни оккупанты постараются возобновить наступление.

Кроме того, враг продолжает подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины. На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. Враг пытался провести штурмовые действия в районе Золотого, успеха не имел.

На Николаевском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться и пытается восстановить силы и ресурсы, чтобы перейти к наступлению. С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения критической инфраструктуры, враг совершил 3 ракетных удара по населенным пунктам Николаевской области, сообщает оперативное командование Юг.

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Поздно вечером 10 апреля звук мощного взрыва и предшествующее ему зарево слышали и наблюдали жители Николаева во всех районах города.

В настоящий момент известно лишь об одном пострадавшем - осколками стекол был ранен охранник одного из предприятий города.

Спустя некоторое время глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что по ракете вероятно работало ПВО.

Из здания Николаевской облгосадминистрации, пострадавшего вследствие атаки оккупантов, удалось спасти портрет гетмана Богдана Хмельницкого.