Из здания Николаевской облгосадминистрации, пострадавшего вследствие атаки оккупантов, удалось спасти портрет гетмана Богдана Хмельницкого.

Фотографией поделился активист Илья Зелинский.

Как известно, утром 29 марта по зданию Николаевской ОГА российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Он произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.

По словам Ильи Зелинского, найденное произведение искусства осталось почти нетронутым.

— Смотрите на спасенный портрет отца Хмеля. Иссеченный обломками и почти в первозданном состоянии находился на 4 этаже при попадании ракеты калибр, — написал активист.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.