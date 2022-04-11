Жительница Одессы Маргарита Жижко поделилась историей о том, как выезжала из оккупированного Херсона через российские блокпосты.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

7 апреля Маргарита Жижко вместе со своими знакомыми выдвинулась из Херсона. В двух машинах находилось три девушки, парень и мужчина — отец автора поста.

— Объясняю для тех, кто не знает: в Херсоне нет ЗСУ, полиции, теробороны, там только русские, везде и всюду. Город оккупирован, — пишет Маргарита Жижко.

В 6:10 компания проехала уже три российских блок-поста — на первых двух их никто не останавливал, на третьем проверили документы у мужчин. На четвертом блок-посту, по словам очевидицы, стояли кадыровцы. Они заявили, что не пустят машины дальше, и сказали искать объездную дорогу.

— Представьте себе, когда около 500 машин начинают разворачиваться, никто не знает дороги, что делать дальше — разворачиваться или нет? — добавила Маргарита Жижко.

Дорогу им показали местные, но там их также не пустили, из-за чего пришлось возвращаться. Стоять в ожидании пришлось 6 часов, многие из колонны вернулись обратно в Херсон.

— Было страшно, ездили кадыровцы на танках с автоматами, но никого не трогали. Но дуло автомата, которое наведено на тебя, когда они мимо проезжают, не вселяло спокойствия совсем. У кого затонирована машина, должны быть с открытыми окнами. Вот ты сидишь, и едет украденная вишневая девятка с буквами «Z», танк, на тебя наведен автомат, и так мимо всей колонны, — делится впечатлениями горожанка.

Российские оккупанты получили указание пускать по 20 машин.

— Когда мы проезжали 4-й блок-пост, в мое открытое окно на расстояние полметра эти грязные, мерзкие и голодные во всех смыслах мрази пели мне песню «Забери меня с собой», смеялись и кричали: «Счастливого пути, девчонки», — добавила Маргарита Жижко.

На пятом блок-посту дежурили около 30 вражеских солдат. У девушки и ее отца начали проверять документы.

— Посмотрел, и говорит: «Готовьте телефоны, сейчас придет специалист, будет осмотр». Все они с автоматами, вонючие, страшные и мерзкие, — говорит очевидица.

«Специалист» заявил пассажирам авто, что иметь при себе карту «не положено».

— Я объясняю, что мы тут первый раз в жизни, мы не знаем этой дороги, вроде бы отстал. И тут он говорит: «Я хочу, чтобы вы понимали и не обзывали нас оккупантами. Мы не оккупанты, мы пришли вас освободить и избавить от бандер. Вот впереди уже нашли нацика», — передает Маргарита Жижко.

Там, куда указал солдат РФ, стоял парень с детьми и женой, его начали раздевать до нижнего белья, выбрасывать вещи из багажника их авто и кричать: «Держи его, нашли нацика!»

— Нам они сказали проехать за знак и там можно ждать папу. Когда мы начали ехать, они начали раздевать моего папу. Тут у меня градом потекли слезы, вспотели ладошки, сердце вылетало. Я говорю: «Можно тут подождать?», он мне орет: «Нет, за знак!», — пересказывает девушка.

Обыски проводили и с другими пассажирами автомобилей, проверяли багажники и содержимое смартфонов.

— Мы чистили телефоны максимально, но у папы они где-то нашли букву «Z». И началось, что он это рассылает нацикам и они обязаны изъять телефон. Они долго не могли решить, кто будет его изымать и сказали: «Ладно, быстро уезжай», — цитирует оккупантов Маргарита Жижко.

Дальше был блок-пост, где компанию еще раз остановили для проверки документов. Там девушку подозвал к себе российский солдат и попросил открыть багажник.

— Мы стоим, багажник открыт, меня не видно моим девочкам в машине, а мы там стоим вдвоем. Он подходит близко, очень близко, так, что его автомат полностью притрагивается к моему спортивному костюму, — рассказывает горожанка.

Далее оккупант задал ей односложные вопросы, после чего пожелал счастливого пути и указал, что впереди дороги нет, нужно поворачивать направо.

— Следующий и последний пост мы проехали без проверок, кроме того, что они остановили папу: «Брат, есть трос? Дотянешь?». «Брат», с*ка. Папа говорит, что нет троса и машина автомат. «Ладно, счастливой дороги». Мы ехали и просто рыдали с девочками, я пила успокоительное. Когда мы увидели наших ребят, мы просто разрыдались в три раза сильнее. Все обнимают, все говорят: «Дівчатка, не плачте, хай вас Бог береже, все буде добре, ми вам обіцяємо», — продолжает рассказ Маргарита Жижко.

Пассажиры, которым удалось пересечь все вражеские блок-посты, давали воинам ВСУ еду и сладости.

— По дороге очень много разбитой техники. Трупы. Сожженные русские флаги и форма. Вокруг валяются сухпайки, обожженные части тел. Снимать было нельзя, — говорит девушка.

Компания не успела в Одессу до завершения комендантского часа, поэтому осталась переночевать в Южном. Итого, дорога от Херсона до Южного заняла 15 часов.

О том, как встречают украинцев после сложной дороги на подконтрольную Украине территорию рассказали и в оперативном командовании «Юг».

— Поддерживая и успокаивая испуганных и нервных детей, женщин, пожилых людей, защитники Украины угощают их вкусностями, подбадривают улыбками и теплыми словами. Предоставив мирным людям возможность выехать на собственных автомобилях малыми группами, коварные оккупанты дерзко обстреливают эвакуационные маршруты. Иногда вслед открывают минометный огонь, о чем красноречиво свидетельствуют повреждения от выстрелов на автомобилях, обломки мин вдоль дорог, запуганные и заплаканные дети, — пишут воины ВСУ.

Эвакуированные гражданские в знак благодарности протягивают украинским защитникам пирожки, конфеты и печенье.

— Натерпевшихся под обстрелами детей наши военнослужащие посещают в больницах. Общаются, играют и возвращают им веру в добро, в победу, в будущее, — добавили в публикации.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.