Ракетный удар, который поздно вечером 10 апреля слышали и видели в разных районах Николаева и даже за городом, был нанесен по порту «Ольвия», который находится сейчас в концессии у катарской фирмы QTerminals.
Об этом в утреннем видеообращении рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
— Вчера ночью бахнуло, все об этом писали. Скрывать не буду, там ракеты. Это русские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области. Охранник пострадал от разбитого стекла, — отметил он.
Напомним, 20 августа 2020 года порт «Ольвия» официально передали в концессию катарской фирме QTerminals сроком на 35 лет. Ранее победителем конкурса на концессию «Ольвии» стала компания из Катара — QTerminals. Министр инфраструктуры на то время Владислав Криклий заявлял, что QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.
Уже 1 декабря 2021 года имущество государственного предприятия «Стивидорная Компания «Ольвия» вместе с имуществом «Администрации морских портов Украины» было передано в концессию ООО «QTerminals Olvia».
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Ракетный удар, который поздно вечером 10 апреля слышали и видели в разных районах Николаева и даже за городом, был нанесен по порту «Ольвия», который находится сейчас в концессии у катарской фирмы QTerminals.
Об этом в утреннем видеообращении рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
— Вчера ночью бахнуло, все об этом писали. Скрывать не буду, там ракеты. Это русские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области. Охранник пострадал от разбитого стекла, — отметил он.
Напомним, 20 августа 2020 года порт «Ольвия» официально передали в концессию катарской фирме QTerminals сроком на 35 лет. Ранее победителем конкурса на концессию «Ольвии» стала компания из Катара — QTerminals. Министр инфраструктуры на то время Владислав Криклий заявлял, что QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.
Уже 1 декабря 2021 года имущество государственного предприятия «Стивидорная Компания «Ольвия» вместе с имуществом «Администрации морских портов Украины» было передано в концессию ООО «QTerminals Olvia».
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.