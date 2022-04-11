Ракетный удар, который поздно вечером 10 апреля слышали и видели в разных районах Николаева и даже за городом, был нанесен по порту «Ольвия», который находится сейчас в концессии у катарской фирмы QTerminals.

Об этом в утреннем видеообращении рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

— Вчера ночью бахнуло, все об этом писали. Скрывать не буду, там ракеты. Это русские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области. Охранник пострадал от разбитого стекла, — отметил он.

Напомним, 20 августа 2020 года порт «Ольвия» официально передали в концессию катарской фирме QTerminals сроком на 35 лет. Ранее победителем конкурса на концессию «Ольвии» стала компания из Катара — QTerminals. Министр инфраструктуры на то время Владислав Криклий заявлял, что QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.

Уже 1 декабря 2021 года имущество государственного предприятия «Стивидорная Компания «Ольвия» вместе с имуществом «Администрации морских портов Украины» было передано в концессию ООО «QTerminals Olvia».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.