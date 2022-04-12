Николаев, фото: William Keo

12 апреля идут 48 сутки противостояния украинского народа полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

По информации Генерального штаба ВСУ, враг пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях РФ. Также оккупанты занимаются перебазированием авиации на аэродромы, которые находятся в непосредственной близости от восточных границ Украины.

Ночью бойцы полка «Азов» сообщили, что оккупанты сбросили с БПЛА в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения. Боевое отравляющее вещество задело троих бойцов полка «Азов». По словам основателя подразделения Андрея Билецкого, подобный удар — яркое свидетельство трусости, когда противник расписывается в собственной несостоятельности.

В то же время противник не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области. Но при этом в подразделениях противника наблюдаются неединичные случаи дезертирства.

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В Николаевской области переодетые оккупанты на гражданских автомобилях пытались атаковать позиции украинских защитников. Подъехав под таким прикрытием к позициям украинских военных, они попытались атаковать, но получили достойный отпор. Потеряв 5 своих они быстро скрылись с поля боя.

Оператор-постановщик VICE две недели документировал происходящее на юге Украины. Значительная часть его снимков была сделана на Николаевщине.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич ответил на предложения снести памятник в виде советского танка на 6-й Слободской.

Мэр отметил, что считает такие меры излишними, поскольку подобные памятники советской эпохи — символ победы над нацизмом, с которым украинцам снова пришлось столкнуться.