Николаевский городской голова Александр Сенкевич ответил на предложения снести памятник в виде советского танка на 6-й Слободской.

Свое мнение он озвучил в прямом эфире в соцсетях 11 апреля, пишут НикВести.

Мэр отметил, что считает такие меры излишними, поскольку подобные памятники советской эпохи — символ победы над нацизмом, с которым украинцам снова пришлось столкнуться.

— Главное, как начнешь молиться, голову не разбить. давайте немного успокоимся. Если мы пошли памятники снимать, давайте, может, еще и памятник 68 десантникам снимем? Вы работаете на кого? Все эти люди, которые защищали наш город, являются героями. Операция 68 десантников — это вообще уникальная операция против нацистов, фашистской Германии. Все 68 десантников получили звания Героев Советского союза. Может, еще и Вечный огонь погасим? Давайте не перегибать палку, — сказал он.

Он добавил, что танк на 6-й — символ освобождения Николаева от нацизма, а люди, принимавшие в нем участие, — герои.

— После победы поставим ещё один танк, его дуло будет направлено в другую сторону, будет смотреть на рашистов, как символ нашей победы над нацизмом немецким и российским, — добавил он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.